Euforie s Lucemburskem, koncert v Německu. Jak Češi postupovali na Euro

Národní mužstvo ve své samostatné historii na kontinentálním šampionátu ještě ani jednou nechybělo.

Zajistilo si osmý postup za sebou. Šlo však o jednu z nejméně povedených kvalifikací. Podobné to bylo před dvanácti lety, kdy se na Euro muselo probojovat přes baráž.

Do ní by šlo možná i nyní, pokud by z pětičlenné skupiny nepostupovaly přímo první dva celky.

Český kapitán Tomáš Souček se raduje se spoluhráči z třetího gólu do sítě Moldavska.

Český tým kostrbatou cestu završil v pondělí v Olomouci a stal se jedním z účastníků závěrečného turnaje, který příští rok hostí Německo.

Jak vypadala předchozí postupová utkání?