Zlatý žolík s červeným páskem. Příběh hrdiny Oyarzabala: osud, nebo karma?

Sedmadvacetiletý útočník se zařadil mezi nečekané hrdiny finálových zápasů.

V roce 2016 rozhodl o portugalském triumfu dredatý čahoun Éder z francouzského Lille. Ostatně ani německý útočník Oliver Bierhoff, autor dvou gólů z finále Eura 1996 proti Česku, ještě nepatřil mezi reprezentační opory, ale spíš neokoukané nováčky.

Něco podobného by jistě mnozí řekli i Oyarzabalovi, ač v domovském Realu Sociedad pomalu spěje mezi ikony a od loňského léta nosí kapitánskou pásku.

„Nevím, jestli to byla karma, osud či bůh ví co, ale pomohlo mi to, abych byl ve správný čas na správném místě,“ dojímal se.

Během kariéry stihl vystudovat obchod na univerzitě v Bilbau, v mládí fotbal kombinoval s plaváním a judem, ve kterém dosáhl na červený pásek, jenže v posledních letech se spíš pral sám se sebou.

V březnu 2022 si po smolné kolizi se spoluhráčem urval na tréninku vaz v koleni. „Na hřiště se vrátíš za osm měsíců, ale zotavovat se budeš možná dva roky,“ varovali ho lékaři.

Teď prožívá nejkrásnější chvíle fotbalového života.

Těžko říct, co mu asi v neděli večer do ucha šeptal kapitán Álvaro Morata, když ho v v 68. minutě pouštěl na hřiště. Chvíle španělského žolíka přišla před koncem, kdy nejdřív povedenou akci po šajtli Olma zrychlil přihrávkou na levé křídlo a obratem pelášil před bránu. Vlasáč Cucurella do vápna poslal dostatečně prudký i přesný centr, Oyarzabal se těsně vyhnul ofsajdu a před bránícím Guéhim špičkou pravé kopačky ťukl balon okolo Pickforda.

Španělsko jako první tým historie vyhrálo mistrovství Evropy už počtvrté.

1964: finále proti Sovětskému svazu hostí stadion Realu Madrid a chvíli před koncem ho gólem na 2:1 rozsekl jistý Marcelino, jehož příběh nápadně připomíná ten Oyarzabalův, neboť celý život kopal v jednom klubu, konkrétně v Zaragoze.

2008: první z triumfů zlaté generace, které ve vídeňském finále jemným dloubáčkem přes německého brankáře Lehmanna zajišťuje útočník Torres.

2012: exhibice proti Itálům, kteří v zápase o zlato nestačí. Jednu z branek dal opět Torres, o další se podělili Silva, Alba a Mata.

Teď už jsme v roce 2024, kdy Španělsko táhli především mladí a neokoukaní.

Jen Real Sociedad, nenápadná síla z La Ligy, měl v týmu hned pět zástupců a čtyři z nich byli přímo na hřišti, když nedělní finále končilo: kromě žolíka Oyarzabala také stoper Le Normand, záložník Merino a Zubimendi, který před druhým poločasem spolehlivě nahradil zraněného Rodriho. Pátý do party, náhradní brankář Remiro, byl pak prvním Oyarzabalovým gratulantem po závěrečném hvizdu.

„Pětačtyřicet dní v kuse jsme za tímhle momentem šli,“ oddychoval španělský střelec už se zlatou medailí na krku. „A že jsem rozhodl zrovna já, je prostě neuvěřitelné. Po zranění, kterým jsem si prošel, mám ohromné štěstí, že můžu prožívat takovou euforii.“

Když bezprostřední oslavy se spoluhráči odezněly, přímo na trávníku Oyarzabal radost sdílel i s rodiči a sestrami Cristinou a Elene. Na stadionu měl i manželku Ainhou s půlročním synkem Martínem.

On, celým jménem Mikel Oyarzabal Ugarte se narodil v Eibaru, byť už dlouhé roky žije v San Sebastianu. V místním klubu nosí desítku a po odchodu legendárního Illarramendiho také kapitánskou pásku. V modrobílých barvách už nastřádal přes 350 zápasů a o tom, jak moc si ho v historickém městě na pobřeží Atlantiku cení, vypovídá i výstupní klauzule v nové smlouvě: 75 milionů eur.

Španělský hrdina Mikel Oyarzabal. Gólem proti Anglii rozhodl fotbalové mistrovství Evropy.

Těsně před šampionátem – v přípravě proti Andoře (5:0) – se stal Oyarzabal také třetím španělským reprezentantem historie, který vstřelil hattrick jako střídající hráč. V národním týmu má mimořádnou bilanci dvanácti gólů v sedmatřiceti zápasech, i když jen třikrát zvládl kompletních devadesát minut.

„Především je to ale chlapec, na kterého bude vždycky spolehnutí. Sázka na jistotu. Ať ho postavíte kamkoli a kdykoli, v zápase vždycky udělá potřebný rozdíl,“ chválí ho Luis de la Fuente, který Oyarzabala vedl už v reprezentační devatenáctce.

První šanci na seniorské úrovni mu dal Vicente del Bosque, který ho ještě coby teenagera vzal na kemp před Eurem 2016. Další tři roky trvalo, než se do týmu vrátil a usadil natrvalo. Mimochodem, gól dal už na posledním mistrovství Evropy 2021 v bláznivém osmifinále proti Chorvatsku, kdy v prodloužení podtrhnul vysoké vítězství 5:3.

I tenkrát nechyběla přímo na tribuně jeho maminka, které každý rok 29. května na telefonu zazvoní budík, aby si připomněla chvíli, kdy její Mikel debutoval ve španělské reprezentaci. Nedivte se, pokud nyní přibude další datum: navždy zlatý 14. červenec.