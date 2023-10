Dát v úvodu dva góly, bylo by to lehčí. Penalta přišla vhod, pravil Sadílek

Češi se protrápili ke třem bodům a, co je podstatnější, mají před finišem kvalifikace o mistrovství Evropy na postupové druhé příčce dvoubodový náskok na třetí Polsko.

Byli jste klidní, když se zápas nevyvíjel podle vašich představ? Skórovali jste až patnáct minut před koncem.

O poločase jsme si řekli, že prostě musíme hrát trpělivě. Bylo jasné, že to Faeřané zamknou. Dát jim ty rychlé góly, tak by hru třeba otevřeli a bylo by jednodušší se do nich dostat. Zdramatizovali jsme si to a ve druhé půli se soupeř ještě víc zasunul do vápna. Už jsme si ani nevytvářeli tolik šancí...

Těch ani v prvním poločase nebylo moc. Kromě vás ale trefil tyč ještě Adam Hložek.

U jeho přímáku taky chyběly centimetry. Měli jsme tam několik závarů, pár hlaviček, ale neměli jsme potřebnou kvalitu v zakončení.

Bylo vzhledem k dění v minulých dnech obtížnější předvést výkon, jaký byste chtěli?

Samozřejmě, že poslední dny byly docela hektické, ale věděli jsme, že tento zápas musíme zvládnout, ať se děje, co se děje. Tři body máme a klíčový bude ten listopadový sraz. Tam to prostě musíme zvládnout.

Nebojíte se, že u toho už nebude trenér Šilhavý, o jehož osudu bude v týdnu rozhodovat výkonný výbor asociace?

Tohle není otázka na mě. Uvidíme, jak se to vyvrbí, naší povinností je nicméně do každého zápasu dát sto procent. Ano, občas chyběla kvalita, občas to nebylo dobré, občas jsme měli smůlu. Ale nepamatuju jediný duel, kdy bychom v nasazení polevili.

Český záložník Michal Sadílek v hlavičkovém souboji s Jakupem Andreasenem z Faerských ostrovů

Jako kabina za trenérem stojíte?

Partu máme výbornou a Tomáš Souček říkal už na tiskovce, že hrajeme i o vlastní osud. Každý sraz je pro nás možnost ukázat, že chceme být příště zase povolaní. Každý se chce ukázat i větším klubům třeba na přestup. Hrajeme jeden za druhého včetně trenéra. Jsme tým.

Jak máte rád zápasy o všechno? Takový vás v listopadu čeká v Polsku.

Tyhle zápasy jsou speciální, hlavně když se podaří. Doufám, že nám vyjde. Chceme se posunout k postupu.

Posouvá vás bouřlivá atmosféra v hledišti k lepšímu výkonu? Fanoušci tam možná budou ještě hlasitější než v Albánii.

Nevadí mi. Občas to člověka vyhecuje k lepším výkonům, doufám, že to tak bude i v našem případě.

Fanoušci se snažili i tady v Plzni, co na to říkáte?

Samozřejmě to nebylo jako v Albánii, ale jsme rádi, že přišli a podpořili nás, že nás hnali za výhrou. Vážíme si toho.