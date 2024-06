Kovářův nečekaný debut: Připravený jsem vždy. Tondovi nic za vinu nedávám

Nepochopte ho špatně. Ne že by se mu do hry nechtělo, na mysli měl v tu chvíli hlavně Staňka, který těsně před gólem na 1:0 dopadl po zákroku tak nešťastně, že si vyhodil rameno.

V tu chvíli nemohl v žádném případě pokračovat ve hře. Nejdřív zůstal chvíli ležet schoulený na zemi, rozhodčí na jeho zvednutou paži nereagoval, a tak se česká jednička pod mohutným vlivem adrenalinu postavila na nohy a jen těsně nevykopla Calhanogluovu gólovou ránu.

„Jestli se mělo přerušovat? Sudí to bohužel vyhodnotil jinak, ale takových situací tam bylo milion, které šly tak trochu proti nám,“ kroutil hlavou Kovář.

Český brankář Jindřich Staněk v bolestech poté, co si při jednom ze zákroků poranil rameno.

Ten se jen zběžně rozcvičil, ale času měl dost, protože doktoři se snažili Staňkovu ruku zapasovat zpět přímo vedle brány. „Doufám, že bude v pohodě a dá se dohromady. Takový je bohužel sport, snad s tím nemá nic vážného,“ vzkázal náhradník Kovář.

Moc práce s chytáním střel neměl, vzhledem ke stavu a také k faktu, že Turkům k postupu do osmifinále stačila remíza. Český tým dokázal i v deseti dorážet na staženou soupeřovu obranu. Kovář byl častokrát hodně vysoko a servíroval dlouhé nákopy. Počínal si sebevědomě a klidně, za sebou měl celou dobu bouřící tureckou tribunu.

Na první pohled si podle přiložených Opta dat hned všimnete, jak se ve druhé půli změnil obraz hry. Zatímco Staněk volil spíš opatrný přístup do stran, Kovář z hloubky zakládal většinu akcí.

„Hned na začátku jsem se chytil jedním dlouhým balonem a pak už to šlo dobře,“ uznal spokojeně.

Většina mířila na vytáhlého Tomáše Chorého, který svou zarputilostí a agresivitou soupeře deptal tak, že se v závěru strhla mela. „Patří to k tomu, to jsou emoce na obou stranách, turečtí hráči tam před námi slaví, což je nepříjemné, ale to ať si každý sáhne do svědomí, jestli někdo neudělal něco špatně,“ líčil německý mistr s Leverkusenem.

Tomu utekl jen jediný balon v závěru, ale s kombinací Turků nic dělat nemohl. „Je to smutné, ale ukázali jsme charakter i v deseti. To náš národ vždycky zdobilo, bojujeme jeden za druhého a snažíme se běhat.“

S početní nevýhodou se Češi vypořádávali už od 20. minuty, kdy po svém druhém faulu viděl druhou žlutou kartu Antonín Barák. „Hodně se tím zápas ovlivnil, to je jasné. Ale už nechám na veřejnosti, jestli to bylo správně. Stálo nás to hodně sil, ale Tondovi nic za vinu nedávám. Mrzí nás to, jedeme domů, ale další cyklus už je za dveřmi,“ vyhlížel Kovář.

Čeští fotbalisté děkují fanouškům za podporu po zápase s Tureckem.

Každopádně lehká pachuť v jeho slovech zůstávala.

„Nerad to hodnotím, ale řekl bych, že ve všech třech utkáních jsme cítili křivdu na naší straně. Ale ano, sudí je tam od toho, aby řídil hru, nějak rozhodl a my ho musíme respektovat,“ raději zastavil delší úvahy.

„Máme teď na čem stavět, děkujeme fanouškům za fantastickou atmosféru. Kluci hráli nadoraz a na krev. Nic nejde ze dne na den, věřím, že to bude jenom lepší,“ vrátil se k budoucnosti.

Bylo to jeho třetí vystoupení v národním týmu, na velkém turnaji vůbec poprvé. Debutoval v březnu v přípravě proti Arménii (2:1), poté odchytal poločas proti Maltě (7:1) na soustředění v Rakousku.

Českou reprezentaci čeká v září Liga národů, příští rok pak odstartuje kvalifikace na mistrovství světa 2026.