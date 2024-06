Kouzlil a střílel. Jurásek si z premiéry nic nedělal: Patří to k mému stylu hry

„Výsledkově to určitě není nic moc,“ věděl Jurásek po remíze 1:1. „Ale jsem rád za těch pětatřicet minut. Hráli jsme podle mě skvěle, byla tam nadstavba, která nám v předchozím zápase chyběla,“ přemítal.

Český fotbalový klenot se v rozhovorech nevyžívá, ale po své premiéře na Euru se mezi novináři necítil nesvůj.

Hřálo ho, že předvedl dobrý výkon. Zaujal. Byl vidět. Stihl tři střely, vytvořil jednu šanci, zkoušel kličky, driblink, sypal do šestnáctky Gruzie centry.

Chtěl se předvést.

ZNÁMKY Jak se vám líbili fotbalisté proti Gruzii?

„Šel jsem tam za stavu 0:1, to vždycky vbíháte na hřiště s tím, že chcete něco udělat. Určitě jsem se o to snažil. Jde o to, jaký máte styl hry, k tomu mému tohle patří. Samozřejmě si člověk říká, že to může vyjít a nemusí, ale já si věřím. Je to i překvapení pro soupeře, můžete se snáz dostat do šance, když něco zkusíte,“ reagoval Jurásek.

„Má fantastickou levačku. Když přišel na trávník, nastoupil na pravé straně, potom jsme ho přehodili na levého halfbeka, protože jsme chtěli vyhrát. Poslal tam několik dobrých balonů... Hráč s obrovskou budoucností,“ poznamenal trenér Hašek.

Postoupí Češi do osmifinále mistrovství Evropy? celkem hlasů: 3046 Ano, ze druhého místa 19 %(593 hlasů) Ano, ze třetího místa 3 %(86 hlasů) Ne, nebudou jim stačit ani dva body 4 %(135 hlasů) Ne, v utkání s Tureckem prohrají 73 %(2232 hlasů)

Že z Karviné před téměř šesti roky získali poklad, vědí i na Slavii. V lize debutoval Jurásek v sedmnácti, je rychlý, dynamický. Kouč Jindřich Trpišovský o něm říká, že je „nečeský“. Drzost, odvaha jeden na jednoho, víra ve vlastní schopnosti Juráska odlišují od ostatních.

Ostatně už v zimě, když se zotavoval po zranění kotníku, prohlásil: „Když budu ve formě, věřím, že na Euro mám.“

Když se pak v březnu dal do kupy a po půl roce zase nastoupil v nejvyšší soutěži, hnedka dvěma góly sestřelil Teplice.

Trefil se taky proti AC Milán, Ostravě, podílel se na vítězstvích nad Plzní (3:0) či Boleslaví (4:0).

A jak si vytyčil, tak se stalo: do nominace na velký turnaj se zaslouženě dostal. S Gruzií jeho přínos na tři body sice nestačil, Jurásek každopádně věří, že středeční mač s Tureckem o všechno nebude pro Čechy na Euru 2024 poslední.

„Musíme dát hlavy nahoru a zvládnout to.“