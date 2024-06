I po 20 letech to dojímá. Jiránek vzpomíná na nejkrásnější český zápas

Ovšem nostalgii od Martina Jiránka nečekejte: „Umím se od toho oprostit, žiju současností. Schválně koukej, jak živelně se tenkrát hrálo. Až bych řekl halabala, divoký zápas bez jediné prodlevy. S dnešním fotbalem, který je svázaný taktikou, to nemá nic společného. Ale mě to baví i zpětně, není to nuda.“

Aby bylo jasno, Jiránek nijak neskrývá, že to byl největší zápas jeho kariéry. Devatenáctý červen 2004, senzační otočka z 0:2 na 3:2 proti nadupanému Nizozemsku.

Famózní přestřelka na mistrovství Evropy, uječené tribuny, dojatý národ a vzpomínky do konce života, které na vás každou chvíli vyskočí na sociálních sítích.