Ukázal, že na to má. Provodův nejlepší výkon? Jen kdybychom postoupili, říká

Hamburk (Od našeho zpravodaje) - Schválně se zkuste zamyslet, kdo je pro vás nejlepším českým fotbalistou šampionátu. Možná byste to na začátku netipli, ale proč by nemohl vyčnívat chlapík, který na mistrovství Evropy pokaždé podal kvalitní výkon, navíc ozdobený parádní ranou proti Portugalcům? Chlapík, který ještě před třemi lety nevěděl, jestli bude ještě někdy nejvyšší úroveň stíhat. Teď ale Lukáš Provod ukázal, že na to má.