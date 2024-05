Čau, bratranče. Jedu s tebou! Nesmiřitelný robot Červ hlásí nástup

Už v polovině dubna říkal jeho strýček František: „Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Lukáše vzali na Euro. On sice nenabízí dokonalou techniku, zato vášeň, touha, chtíč a emoce jsou u něj tuplované. Vítězný typ a blázen do fotbalu. My to máme v rodině.“ Abyste se zorientovali. Strýček František je příjmením Douděra, čili známý fotbalový trenér z nižších soutěží. Lukáš je Červ, střední záložník Plzně a největší překvapení ve výběru pro mistrovství Evropy.