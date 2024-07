Šedesátník, co zničehonic udává trendy. Ligu ani netrénoval, teď je ve finále Eura

Osmdesátkový knír i tmavé kudrliny jsou dávno fuč.

Luis de la Fuente býval poctivý obránce, co před čtyřiceti lety oslavil dva tituly v pruhovaném dresu Athletika Bilbao a ucházel se o účast na olympiádě v Soulu. Ovšem ke skutečnému uznání se propracoval až teď, tři roky po šedesátce, na mistrovství Evropy v Německu.

Trenérského elegána, co si nepotrpí na teatrální gesta, už týdny zvídavě okukuje celá fotbalová Evropa.

Kde se vzal?

Odkud přišel?

A jak je možné, že zrovna tenhle chlápek bez jediného odkoučovaného zápasu ve španělské lize bude v neděli večer (21.00) v berlínském finále proti Anglii favoritem?

V průběhu kariéry mnohem častěji pracoval s dorostenci než s dospělými. V momentě, kdy dostal před třinácti lety šanci v třetiligovém Alavésu, pohořel a pakoval se za tři měsíce.

Na klubové úrovni se nikdy nevyšplhal výš. Fotbalové prostředí si jej zaškatulkovalo jako experta na mládežnický fotbal, což byl hlavní důvod, proč k němu v červenci 2013 přilétla nabídka od španělské federace. Od té chvíle trpělivě a oddaně v národní hierarchii stoupal, byl u evropských titulů do 19 a 21 let, a hlavně mu napříč věkovými kategoriemi pod rukama prošla více než polovina kádru, jejž před měsícem přivezl do dějiště evropského šampionátu.

A tam de la Fuente, třetí nejstarší trenér na turnaji (po Rakušanovi Rangnickovi a Italovi Spallettim), zničehonic udává trendy.

„Skloubil přihrávkový fenomén tiki-taka s jízdou Jürgena Kloppa v dobách největší slávy Liverpoolu,“ líbí se Verneru Ličkovi, předsedovi Unie českých fotbalových trenérů, jehož komentáře pod názvem Vernerovka můžete pravidelně číst na iDNES.cz. „Vidím sprint za sprintem, všechno v maximální intenzitě.“

Čili nefalšovanou a především líbivou fotbalovou modernu. Ze Španělska, které pod mnohem výraznějšími trenérskými jmény v posledních letech bloudilo odnikud nikam, kouč v kulatých brýlích bez obrouček stvořil partu, která (se) baví a má šmrnc.

Sám si potrpí na dobré vztahy a vzájemný respekt, takže když hned při jeho prvním srazu loni v březnu záložník Ceballos z Realu Madrid přenesl do reprezentační kabiny spory z nedávného El Clásika, slavného derby s Barcelonou, de la Fuente ho už napříště nevzal.

Španělští fotbalisté slaví postup do finále mistrovství Evropy.

Že nelpí na jménech, už předvedl mockrát. Odmítl veterány Ramose s Iskem, nebojí se zvát méně známé hráče, kteří pak v národním týmu plní specifické úkoly a neremcají. Proto během prvních dvanácti měsíců ve funkci, v níž po neúspěšném mistrovství světa v Kataru nahradil předchůdce Luise Enriqueho, otočil v deseti zápasech neskutečných sedmačtyřicet jmen.

Do španělského stylu rovněž vrátil silného hrotového útočníka i centry, které bývaly v dobách ortodoxní tiki-taka, kritiky označované za únavnou házenou, skoro sprostým slovem.

Veřejnosti se líbí, že není spjatý s Realem Madrid ani s Barcelonou, a jakkoli to bez kontextu může působit zvláštně, většinového fanouška v politicky rozdrolené zemi si prý získal i na první pohled nicneříkajícím výkřikem v rozhovoru s vlivným deníkem AS: „Jsem hrdý Španěl, katolík a milovník býčích zápasů.“

Na druhou stranu, když kamery trenéra de la Fuenteho přistihly, jak tleská při plamenném projevu Luise Rubialese, bývalého šéfa asociace, kterého loni smetla kauza s polibkem reprezentantce Jennifer Hermosové, část lidí začala otevřeně volat i po jeho odchodu. „Udělal jsem lidskou chybu,“ omlouval se a prosil o odpuštění.

To si nejpozději na Euru, kde je se Španělskem krok od zlaté tečky, vysloužil.

Syn lodního inženýra, který se čtyřmi sourozenci vyrůstal v městečku Haro na dvorku za maminčinou galanterií, kde přičichl i k zájmu o módu a oblékání, může k loňské trofeji z Ligy národů už brzy přidat mnohem cennější triumf.

Luis de la Fuente

Až všechno skončí, otevře si lahev lahodného červeného vína z domovské provincie La Rioja. Pohlédne do malebné krajiny a zaposlouchá se do jedné z romantických balad Julia Iglesiase, svého oblíbeného interpreta.

Na podobné rozjímání však zatím není čas. „Každý pracovní den na Euru startuje v devět a končí nad ránem. S kolegy spíme maximálně čtyři hodiny denně,“ říká de la Fuente. Poslední šichta se blíží.