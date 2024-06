Rychle a hlavně poctivě! Moravčík exkluzivně o Willym Sagnolovi, kouči Gruzie

„Podzim pětadevadesát. Nejlepším francouzským fotbalistou byl Zinedine Zidane a za prvním titulem v historii došlo Auxerre pod starým pánem Rouxem.“

Willy Sagnol hrál ligu jako osmnáctiletý a snad ještě neměl podepsanou profesionální smlouvu. Tehdy to ještě nebylo tak horké, aby si kluby jistily svoje teenagery. Willyho jeden den vytáhli z béčka jako amatéra a druhý den patřil mezi nejlepší v áčku.

Já byl starý harcovník, třicet a kousek, ale na Willyho nástup nikdy nezapomenu. Výborný hráč. Ještě to nebyl pravý obránce jako později v Bayernu Mnichov, kde exceloval. Vletěl mezi nás, a rovnou na stopera. Výborný chalan, inteligentní. Neměl extrémní rychlostní parametry, ale skvěle rozmýšlel hlavou.

Naše jediná společná sezona bohužel nedopadla šťastně, mančaft nedržel moc pohromadě, nechodily včas výplaty a nakonec se spadlo. Hrozilo, že kvůli dluhům St. Étienne dokonce sestoupí do třetí ligy. Nakonec se to uhladilo a administrativně vyřešilo, jenže když se rok poté málem sestoupilo kvůli výsledkům, řízlo se do toho. Willyho prodali do Monaka.

Sledoval jsem ho zblízka a pak zdálky. Z druhé ligy odešel výš a pak do Bayernu. Ve Francii se dost řešilo, proč ho přehlíží reprezentační trenér Lemerre. Willy mohl být mistrem Evropy 2000. Bundesligový titul pak získal pětkrát, k tomu triumf v Lize mistrů, zahrál si finále mistrovství světa 2006. Neměl status hvězdy, ale užitečný byl neskutečně. Ten toho odběhal a odmakal. Dejte mu úkol, Willy ho splní.

Mám pocit, že stejný styl razí v Gruzii jako trenér: Pánové, rychle a hlavně poctivě!

Ľubomír Moravčík v roce 2018

Na jaře byl na Slovensku, aby se podíval na hráče, kteří přicházejí v úvahu. Nedivte se, vždyť Guram Kašija ze Slovanu Bratislava mu dělá v nároďáku kapitána. Vyměnili jsme si pár zpráv, ale nestačili se potkat. Já mu věřím, Gruzie je nadržená. Vyhrát nemusí, ale kousat bude.

Vzpomínám, jak jsem byl před pár lety v Gruzii. Zrovna otevřeli leteckou linku Bratislava – Tbilisi, za sto eur to létalo. Tak jsme se domluvili s kamarády, že vyrazíme na prodloužený víkend. Koukneme do jejich sklípků, ochutnáme dobroty, uvidíme jiný svět, koukneme na zápas a potkáme Vlada Weisse, který tehdy vedl jejich reprezentaci. Všechno vyšlo bezvadně, jen postup na Euro jim těsně projel mezi prsty. Za Willyho už ne.“