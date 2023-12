Ne Itálie z koše outsiderů. A třeba dva duely v Mnichově. Co si přát pro los Eura

Národní mužstvo se v pátek oficiálně první den ocitlo bez trenéra. Jaroslavu Šilhavému 30. listopadu vypršela smlouva a před necelými dvěma týdny po postupu na Euro oznámil, že u týmu už dál pokračovat nehodlá.

I proto na sobotním ceremoniálu v Hamburku, který začne v 18:00, českou delegaci zastupují nejvyšší představitelé asociace v čele s předsedou Petrem Fouskem, dále generální sekretář Michal Valtr, technický ředitel Erich Brabec a šéf komunikace Petr Šedivý.

Česko je při losu ve třetím výkonnostním koši společně s Nizozemskem, Skotskem, Chorvatskem, Slovinskem a Slovenskem. Na tyto týmy určitě v základní fázi Eura nenarazí.

ONLINE: Los mistrovství Evropy 2024 ceremoniál v Hamburku budeme sledovat podrobně

Zařazení do třetího koše však nutně nemusí znamenat, že se ve skupině střetne s dvěma papírově silnějšími soupeři a jedním outsiderem.

Narazí na jednoho z favoritů, kteří jsou nasazení v prvním koši. Druhý koš je srovnatelný se třetím. Ve čtvrtém jsou obhájci titulu Italové, Švýcaři, Srbové a dosud tři neznámí vítězové baráže.

Účastníky závěrečného turnaj rozdělila Evropská fotbalová unie (UEFA) na základě výsledků v nedávno skončené kvalifikaci.

Do prvních dvou košů patří vítězové skupin, nejlepší tým z druhých míst Rakousko a domácí Německo. To je zařazeno přímo do skupiny A a na pozici 1. Podle posledních výsledků je nejslabší ze všech nasazených.

Ve třetím koši jsou mužstva, která v kvalifikačních skupinách obsadila druhé příčky. Tři s nejslabšími výsledky „přetekla“ do čtvrtého koše k týmům, jež vzejdou z březnové baráže.

Rozdělení do košů 1. koš: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie 2. koš: Maďarsko, Dánsko, Albánie, Rakousko, Rumunsko, Turecko. 3. koš: ČESKO, Skotsko, Slovinsko, Slovensko, Nizozemsko, Chorvatsko. 4. koš: Srbsko, Švýcarsko, Itálie, vítězové baráže Baráž Úroveň A, semifinále 21. března: Polsko - Estonsko, Wales - Finsko; finále 26. března: Wales/Finsko - Polsko/Estonsko Úroveň B, semifinále 21. března: Izrael - Island, Bosna - Ukrajina; finále 26. března: Bosna/Ukrajina - Izrael/Island Úroveň C, semifinále 21. března: Gruzie - Lucembursko, Řecko - Kazachstán; finále 26. března: Gruzie/Lucembursko - Řecko/Kazachstán

Z prvního koše budí respekt vicemistři světa z Francie, Portugalsko, Španělsko, Belgie i Anglie. Až na Francii se Češi se všemi za poslední tři roky potkali. V kvalifikaci o minulé Euro porazili Anglii, v Lize národů remizovali se Španělskem a o body obrali i Belgii v bojích o světový šampionát. Jinak sbírali porážky.

Z druhého koše mohou Češi narazit znovu na Albánii, přemožitele z kvalifikace. Dále na Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko a Rakousko.

Losovat se začne prvním košem. První tažený půjde do skupiny B, vzápětí mu bude vylosována pozice jedna až čtyři. Hned bude vědět, v jaký den a na jakém stadionu hraje. A postupně se dozví s kým.

Například tým ve skupině C na pozici tři odehraje první duel v Gelsenkirchenu a zbývající dva v Mnichově. Znamenalo by to méně cestování k zápasům a rovněž by to bylo výhodné pro české fanoušky.

Z deseti pořadatelských měst je Mnichov společně s Lipskem a Berlínem nejblíž ke státní hranici a jeho stadion má po Berlínu nejvyšší kapacitu.

V pátek den před losem výkonný výbor UEFA, v němž zasedá i český předseda Fousek, schvaluje odměny za postup na závěrečný turnaj a také prémie za dosažené výsledky.

Podle předjednaných částek každý z účastníků obdrží 9,25 milionu eur, v přepočtu asi 230 milionů korun. Za výhru ve skupině je bonus 1,5 milionu eur (37 milionů korun), za remízu polovina.

Za postup do osmifinále UEFA vyplácí 2 miliony eur (50 milionů korun), za čtvrtfinále 3,25 milionu eur (81 milionů eur), za semifinále 5 milionů eur (125 milionů korun), poražený finalista obdrží 7 milionů eur (175 milionů korun) a vítěz 10 milionů eur (250 milionů korun).

Pokud by Češi prošli do čtvrtfinále jako na minulém Euru, získali by k základní sumě dalších asi 185 milionů korun.

Někdejší německý reprezentant Michael Ballack (druhý zprava), bývalá hráčka Tabea Kemmeová, televizní komentátor Wolf Fuss (vlevo) a moderátor Johannes B. Kerner pózují před losem Eura 2024. Všichni pracují pro televizi Magenta, která v Německu bude šampionát vysílat.

Po losu dojde na diplomatická jednání. Řešit se budou přípravná utkání pro dva březnové termíny a dva červnové těsně před před šampionátem.

Asociace také podle pořadí zápasů ve skupině budou hledat místo pro pobyt a tréninky v Německu. Češi, kteří nového trenéra budou mít nejspíš až v lednu, jsou částečně v nevýhodě.

Národní mužstva pro tzv. base camp mohou využít nabídek od UEFA, které jsou finančně výhodné. Nebo si najít něco vlastního.

Euro začne v pátek 14. června v Mnichově, finále se hraje 14. července v Berlíně. Každý z účastníků musí být v dějišti šampionátu pět dnů před svým prvním utkáním.