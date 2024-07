Jak Messi koupal Yamala. Bizarní příběh fotky, kterému (ne)uvěříte

Od té doby se jejich osudy zkřížily ještě několikrát, potkali se třeba v La Masii, mládežnické akademii Barcelony.

Messi a Yamal. Vítěz osmi Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa a možná budoucí nejlepší fotbalista světa. Snoubení fotbalové minulosti se současností. Toho mladšího čeká v úterý večer semifinále Eura proti Francii, staršího o pár hodin později semifinále Copa América proti Kanadě.

„Magický dotek,“ napsal Yamal k fotografii, kterou sdílel v sobotu na síti X a posbíral už téměř 200 tisíc lajků. Někteří lidé v komentářích obdivně žasnou a mluví o chvíli, kdy král Messi požehnal princi Yamalovi. Jiní nevěří: Nemá v tom prsty umělá inteligence?

Jeden z vtipálků reagoval fotkou Ronalda, kterak drží v náručí novorozence: „No jasně a tohle je Ronaldo a Vinicius!“

Kde je tedy pravda?

„Snímek je skutečný,“ potvrdil jeho autor Joan Monfort pro server The Athletic. „Docela jsem se u toho zapotil. Ještě dneska je Messi trochu stydlín, co teprve tehdy, navíc když měl spolupracovat s kojencem a jeho matkou. Bylo to těžké pro všechny, ale nakonec se to povedlo. Je neuvěřitelné, kam se příběh obou dvou od té doby posunul.“

Fotka Messiho s malým Yamalem vznikla v šatně na Nou Campu v prosinci 2007 coby součást charitativního kalendáře pro následující rok, v němž se objevili hráči Barcelony společně s dětmi.

Po mnoha letech se nevšední vzpomínkou pochlubil v pátek na Instagramu Yamalův otec Mounir Nasroui: „Začátek dvou legend.“

A rázem se snímek stal virálním.

Dost možná se teď Messimu ozývají fanoušci: „Pane Leo, nevykoupal byste i moje dítě?“

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, syn marockého otce a matky z Rovníkové Guiney, je odmalička srovnáván právě s Messim. Od sedmi let vyrůstal v barcelonské akademii, loni v dubnu debutoval ve španělské lize jako nejmladší hráč historie. 15 let, 9 měsíců a 16 dní.

Ještě týž rok si připsal první start i gól ve španělské reprezentaci. Na premiérovou trefu na Euru zatím čeká, posbíral dvě asistence. Před sebou má ještě jeden, možná dva zápasy.

A když neskóruje? Co na tom... Pořád je vlastně ještě dítě, byť už se nekoupe v plastové vaničce. Střapatý klučina s rovnátky oslaví v sobotu sedmnáctiny.

Nejhezčí dárek chce ale dostat na krk až po nedělním evropském finále.