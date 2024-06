Už je to šestnáct let, co si na památku vyměnil dres se slavným záložníkem Dekem.

Třikrát poté vyhráli Portugalci, aniž by od Česka dostali jediný gól.

Co kdyby se v úterý večer prokletí zlomilo? „Ještě daleko víc by se mi líbilo, kdyby se vyhrálo,“ říká Sionko.