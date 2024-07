Já jsem Yamal, hříčka přírody. Euro má nejmladšího střelce dějin, je mu 16 let

Nejmladší střelci na Euru 1. Lamine Yamal (Španělsko) - 16 let a 362 dní (9. července 2024 proti Francii) 2. Johan Vonlanthen (Švýcarsko) - 18 let a 141 dní (21. června 2004 proti Francii) 3. Wayne Rooney (Anglie) - 18 let a 237 dní (17. června 2004 proti Švýcarsku) 4. Renato Sanches (Portugalsko) - 18 let a 317 dní (30. června 2016 proti Polsku) 5. Dragan Stojkovič (Jugoslávie) - 19 let a 108 dní (19. června 1984 proti Francii) 6. Arda Güler (Turecko) - 19 let a 114 dní (18. června 2024 proti Gruzii) 7. Cristiano Ronaldo (Portugalsko) - 19 let a 128 dní (12. června 2004 proti Řecku) 8. Ferenc Bene (Maďarsko) - 19 let a 183 dní (17. června 1964 proti Španělsku) 9. Cristian Chivu (Rumunsko) - 19 let a 238 dní (20. června 2000 proti Anglii) 10. Patrick Kluivert (Nizozemsko) - 19 let a 353 dní (18. června 1996 proti Anglii)