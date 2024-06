Krejčí: Nejsme spokojení, mohlo to dopadnout zle. Ale zlepšení bylo vidět

Remíza 1:1 toho totiž pro Česko z hlediska postupu do další fáze mistrovství Evropy moc neřeší: s velkou pravděpodobností budou muset v závěrečném zápase skupiny porazit Turky.

„Samozřejmě by bylo lepší mít už postup v kapse. Ale na takovém turnaji musíte pořád předvádět dobré výkony a posouvat se dál a dál,“ prohodil stoper, který před týdnem vyměnil Spartu za španělskou Gironu. „Musíme to ukázat v posledním utkání.“

Jak vám bylo v posledních vteřinách?

Mohlo to dopadnout špatně. Zkoušel jsem ještě z posledních sil běžet zpátky, ale nezbývalo, než doufat, že to neskončí gólem.

Zápas trochu jako s Portugalskem, ale naruby, ne?

Určitě jsme měli převahu, hlavně ve druhém poločase jsme převzali iniciativu, dominovali. Šancí jsme si vytvořili dost na to, abychom dali víc gólů, ale bohužel nám to tam padlo jen jednou.

Ladislav Krejčí a jeho pohyb během utkání proti Gruzii.

Průběh byl celkem zběsilý, hlavně v prvním poločase. Dalo se to čekat?

Věděli jsme, že jejich styl hry je spíš vyčkávací, že mají dobře postavenou obranu a obrovskou kvalitu nahoře. Hned po zisku míče vyráží do protiútoků, toho jsme chtěli využívat. Jakmile zaútočili a ztratili míč, šli jsme dopředu my. Takže ano, mohlo to vypadat jako nahoru dolů. Ve druhé půli se to trochu změnilo, už to z naší strany bylo lepší.

A celkem dvanáctkrát jste trefili branku, jenže jen jednou z toho byl gól.

Výkon byl určitě lepší než předtím proti Portugalsku, povedlo se nám několikrát vykombinovat až před branku. Schicky, Vašek Černý, Hložan, všichni měli šance. Někdy to skončilo ofsajdem, taky jsme nezakončili ideálně centry, i já měl po rohu ke gólu kousek. Kdybych líp mířil, muselo to tam padnout.

Takže?

Určitě nejsme stoprocentně spokojení, ale zlepšení bylo vidět. O to větší musí být snaha v posledním zápase, kdy hrajeme o postup.

Museli jste utěšovat stopera Hranáče? Zase se nešťastně přimotal ke gólu, tentokrát mu tečovaný balon smolně lízl ruku ve vápně.

Už jsem říkal po Portugalsku, že pro mě je Robin silná osobnost a skvělý hráč. Tohle ho určitě nerozhodí, nebojím se o něj.