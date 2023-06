Nabídka ze zahraničí? Přemýšlel bych o ní, říká Krejčí. Na góly si ještě nezvykl

Poté, co jako kapitán dovedl pražskou Spartu po devíti letech k titulu – a podílel se na tom třinácti góly – si v Tórshavnu odškrtnul poslední zápas ročníku.

Příprava s Černou Horou už se jej po domluvě týkat nebude, Krejčí vyhlíží zasloužený klid. „Konečně si odpočinu a vypnu ode všeho, na to ještě nebyl čas. Trochu si protřídím myšlenky,“ plánuje čtyřiadvacetiletý defenzivní hráč.

Schoval jste si ještě nějaké góly na příští sezonu, nebo jste se už vystřílel?

Doufám, že schoval. Su rád, že i po pauze jsem si udržel tvář a doufám, že to takhle bude pokračovat.

Jaké pro vás bylo se tady trefit?

Každý gól je skvělý, zvlášť za reprezentaci v zápase o Euro. Je to skvělý pocit. Jsem rád za sebe i celý tým, že jsme to zvládli.

Ta akce z rohu byla nacvičená, že?

Rozehrávka ano, Adam Hložek pak dával střílený míč na zadní tyč a shodou náhod se odrazil tam, kde jsem byl připravený já. Takže sehraná věc, ale trochu se štěstím.

Zvykl jste si, že každý zápas dáváte gól?

Nezvykl, ale snažím se pracovat tak, abych k nim měl co nejvíc příležitostí a mohl pomáhat týmu. Jsem rád, že to vychází.

Můžete být ještě lepší?

Já v to doufám.

Jak se to dělá?

Na to ještě recept nemám, tak daleko nejsem, ale pořád se cítím mladý a plno věcí ještě neumím. Třeba co se týče taktiky na stoperovi, mám se co učit, chci se posouvat. Budu na sobě dál trpělivě makat.

Máte už v hlavě další cíle po snové sezoně?

Budu nad tím přemýšlet až na dovolené.

Když by přišla nabídka ze zahraničí, která by dávala smysl, tak...

...Tak bych o ní přemýšlel. Mám ale smlouvu ve Spartě a o žádné nabídce nevím, takže o ničem ani nemůžu uvažovat.

Vysněnou zemi máte?

Netajím se, že Německo a Anglie jsou pro mě top soutěže a chtěl bych si je v životě zkusit. I proto pracuju každý den naplno, abych se do nich jednou mohl dostat.

Nadešel ideální čas zkusit zahraniční výzvu?

V poslední době jsem přišel na to, že co má být, to ve správný čas přijde. Na nejlepší momenty se musí počkat. Čekal jsem na titul se Spartou čtyři roky a vyplatilo se to, takže až nadejde správná chvíle, tak se to pozná.

Ještě k zápasu – jak se vám hrálo na umělé trávě, které jste se trochu obávali?

Měli jsme obavy spíš ze zdravotního hlediska. Ale je to samozřejmě jiný pocit, navíc tady se hůř měnil směr, často to klouzalo. Odskoky jsou jiné než na klasické trávě, ale jsme profesionálové a musíme si poradit.

Nebyli jste po minulém nezdaru v Moldavsku (0:0) před zápasem s dalším outsiderem skupiny trochu nervózní?

Já osobně ne, vůbec. Jsem si vědom naší síly. Bohužel minule to nevyšlo, ale to se může stát každému...