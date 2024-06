Kdy se vrátí Mbappé? Trénuje naplno, závěr skupin ale možná nestihne

„Už jsem vymyslel sestavu, která nám zajistí postup a co nejlepší umístění v tabulce. Ale samozřejmě doufám, že se ještě nějací hráči uzdraví. Přeberte si to, jak chcete,“ mlžil trenér Didier Deschamps, jehož citovala agentura Reuters.

Aktuálně druhá Francie bude v úterním utkání s Polskem na dálku bojovat o první místo s Nizozemskem. Pokud oba vyhrají, rozhodne celkové skóre, případně vyšší počet vstřelených branek. I z toho důvodu by se Mbappé hodil, podílel se totiž na dosud jediné trefě Deschampsova výběru. Statistici mu dokonce za Wöberův vlastní gól připsali asistenci.

Ve druhé půli ale hlavou narazil do soupeřova ramene, po chvilce celý od krve střídal a od té doby fotbalový svět čeká, kdy ho zase uvidí v akci.

„Na tréninku hraje jakoby nic, jde do všeho naplno, postupně si na ochrannou masku zvyká,“ řekl na nedělní tiskové konferenci obránce Jonathan Clauss.

V sobotu Mbappé dokonce nastoupil k přátelskému zápasu proti mládežnickému výběru Paderbornu, kde Francouzi během šampionátu setrvávají. Ve dvou 30minutových poločasech zapsal dva góly a další dva připravil. Intenzita zápasů na Euru je samozřejmě vyšší, ale fanoušci mají rázem naději, že by jeho návrat přece jenom nemusel být tak daleko.

Už proti Nizozemsku se ukázalo, jak je Mbappé pro útočnou hru Francouzů klíčový. Ti sice neměli málo šancí, ale vždy jim chyběl poslední krok. Antoine Griezmann nejednou špatně odhadl svůj náběh, Ousmane Dembélé zase potvrdil, že je spíše tvůrcem než zakončovatelem.

Jejich snahy sledoval Mbappé jen z lavičky. Oteklý nos ho do hry nakonec nepustil. Dokonce se ani nezačal rozcvičovat a kdo ví, zda by po něm Deschamps sáhl, kdyby jeho svěřenci prohrávali.

Když krátce po vítězství nad Rakouskem sdílel příspěvek, kde fanoušky žádal o návrhy na ochrannou masku, zdálo se, že by to přece jenom nemuselo být tak vážné.

„Myslím, že do příštího zápasu chce naskočit. Nejradši by hrál bez té masky, ale to mu doktoři v žádném případě nedovolí,“ krčil rameny Aurélien Tchouaméni, jeho budoucí spoluhráč v Realu Madrid.

Trenérský tým nechce riskovat, že by si zranění zhoršil a přišel třeba o celý turnaj. I kdyby proti Polsku nenastoupil, Francie se takřka s jistotou do osmifinále podívá, ať už úterní zápas dopadne jakkoliv. A před vyřazovacími boji bude mít Mbappé dalších pár dnů na zotavení.

Na druhou stranu by mu mohlo pomoct si zahrát byť jen pár minut, aby si v ostrém utkání vyzkoušel, co mu zdravotní stav dovolí.

„Uvidíte, jestli nastoupí nebo ne. Všechno jde správným směrem, zotavuje se a otok se každým dnem zmenšuje. Na hru s maskou si zvykne,“ uklidňuje Deschamps.

Kdy nakonec Mbappého uvidíme?