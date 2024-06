Mbappé prostě chtěl hrát. Měl docela dobré nohy, chválil kouč muže s maskou

Asi i Deschampsovi zatrnulo, když si tři minuty před koncem Mbappé při hře nadzvedl ochrannou masku, rukama si sahal na nosní přepážku a z jeho výrazu se dalo vyčíst, jak ho zranění bolí.

Chvíli předtím ho do citlivého místa nechtěně rukou zasáhl Robert Lewandowski, který se ve vlastním pokutovém území snažil o odkop a před dotírajícím Mbappém si míč kryl.

Jinak Mbappé zvládl zápas nečekaně hladce. „Navzdory všemu, čím si prošel, si myslím, že nohy měl dobré,“ přemítal trenér Deschamps na tiskové konferenci. „Na masku je zapotřebí si trochu zvyknout, protože pot mu pod ní stéká do očí.“

Bylo překvapením, že Francie svého nejlepšího hráče nasadila. Zlomenina nosu je velmi nepříjemné zranění. Stačí letmý dotyk protivníka nebo zásah míčem a bolest je enormní.

Francouzský útočník Kylian Mbappé nastoupil proti Polsku s maskou, která mu chránila zlomený nos. Měl celkem 72 dotyků s míčem.

Navíc o postup do osmifinále už Francie přijít nemohla a proti ní stál outsider turnaje. „Ale když to aspoň trochu jde, tak chce Kylian hrát. Měl velkou touho jít na hřiště,“ prohlásil Deschamps.

Francie se na šampionátu trápí, především v ofenzívě to neklape. „Ale vytváříme si spoustu šancí. Někdy máte dvě a obě proměníte. Proti Polsku jsme jich měli asi sedm, ale soupeři skvěle zachytal brankář,“ řekl Deschamps. „Znepokojilo by mě, kdybychom šance neměli.“

Mbappé byl také prvním francouzským střelcem na turnaji. Proti Rakousku tým vyhrál díky vlastní brance soupeře a souboj s Nizozemskem skončil bez branek.

Proměněným pokutovým kopem v 56. minutě zároveň Mbappé dal svou první branku na mistrovství Evropy. V předchozích pěti zápasech včetně minulého Eura v roce 2021 neskóroval. Přitom na světových šampionátech už vstřelil dvanáct branek.

Za národní mužstvo dal 48. gól při svém jedenaosmdesátém startu.

Že však Francie rozhodně není v pohodě, ukazoval i moment z první půle, kdy Mbappé evidentně frustrovaný přiběhl k lavičce, s koučem si vyměňoval názory a divoce gestikuloval. Jinak hrál bez zábran, s lehkostí si razil cestu mezi obránci.

Remíza, kterou Polákům na rozloučenou se šampionátem zařídil Lewandowski rovněž z penalty, Francii příliš nepotěšila. Ve skupině D skončila druhá, v éře Deschampse za posledních dvanáct let je to poprvé, co skupinu na velkém turnaji nevyhrála.

„Chyběla nám efektivita. Ale já útočníkům naprosto věřím. Když jsme je potřebovali, vždycky to zvládli. Máme skvělý tým a skvělý tým se zvedne,“ prohlásil záložník Eduardo Camavinga.