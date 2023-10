Utkání Izrael - Švýcarsko se o měsíc odkládá. Dějiště je zatím neznámé

UEFA už v neděli na neurčito odložila všechny zápasy naplánované na příští dva týdny v Izraeli, který vyhlásil po sobotním útoku palestinských radikálů z hnutí Hamás válečný stav.

Na nový listopadový termín zatím UEFA neurčila konkrétní dějiště, kde se bude hrát, to oznámí podle vývoje situace. „UEFA bude i nadále situaci bedlivě sledovat a zůstane v kontaktu se všemi týmy, kterých se dotýká, než rozhodne o případných změnách dalších zápasů Izraele,“ uvedla v prohlášení.

Další odložená utkání v příštích týdnech se týkala kategorií hráčů do 21 a do 17 let.