Německo už není bezpečné. Kroos chce po konci kariéry zůstat ve Španělsku

Tenkrát zrovna Německo opouštěl za španělským angažmá, když v roce 2014 přestupoval do Madridu z mnichovského Bayernu. Kromě hostování v Leverkusenu už v jiných klubech nepůsobil.

Bohatou kariéru chtěl čtyřiatřicetiletý špílmachr zakončit triumfem na domácím mistrovství Evropy, což se nepovedlo. A tak mu zůstane „jen“ zlato z mistrovství světa, šest vítězství v Lize mistrů nebo sedm ligových titulů.

A budoucnost? Nadále ve Španělsku.

„Je mnohem bezpečnější. Nejsem si jistý jestli bych nechal svou dceru, až jí bude za pár let čtrnáct, po jedenácté večer chodit po nějakém větším německém městě. To se radši přikloním ke Španělsku,“ přiznává.

Kroos má děti tři – vedle sedmileté Amelie ještě desetiletého Leona a pětiletého Fina. „Ne, že by se nic nemohlo stát, ale budu se cítit lépe,“ dodal s tím, že se Německo za ty roky proměnilo. „Ale pořád je to skvělá země.“

„Jen se v Madridu cítíme jako doma a je to tu příjemné. Děti zde vyrostly, navíc mluví třemi jazyky, a nehodláme je z toho prostředí vytrhnout.“

Němečtí fotbalisté smutní po vyřazení ve čtvrtfinále se Španělskem.

V obsáhlém rozhovoru se dotkl i tématu migrace, která se v zemi podle něj „vymkla kontrole“.

Zdůraznil, že myšlenka vítání migrantů s otevřenou náručí byla dobrá. „Ale nezvládli jsme to. Já tento obecně pozitivní přístup podporuji na tisíc procent, protože je fajn, když k nám lidé přicházejí a jsou tu šťastní. Jen se to celé podcenilo. V průběhu let se kontrola trochu vytratila, protože jsou lidé zahlcení.“

„Když k vám proudí velké masy, je jasné, že určité procento nebude dělat dobrotu. A to je stejné i u Němců,“ dodal s tím, že tato problematika pak může dál polarizovat tamní společnost.

„Základní myšlenka je správná. Přistěhují se sem lidé, které v naší zemi potřebujeme. Ale jakmile kritizujete problémy, vyrukují s rasismem. Německo ale není rasistické,“ řekl Kroos.