KOMENTÁŘ: Horská dráha už dojela, pánové. Pro uťáplý start není omluva

Není divu, že se českým fotbalistům v úvodním zápase Eura zamotala hlava. Sami si naběhli, že na horskou dráhu nasedli.

Hvězdným Portugalcům nejdřív dlouho bojácně ustupovali, pak je náhodně jednou kousli, ale tím soupeře ještě víc vydráždili. A protože prakticky celý zápas běhali jen bez míče a bránili, logicky jim na konci chyběla síla, aby vzdorovali víc.

Ne, navzdory těsné last minute porážce 1:2 se superfavoritem to v Lipsku nebyl zápas, který by Čechům na startu mistrovství Evropy zvedl sebevědomí.

Ani neukázal, že by tým pod koučem Ivanem Haškem herně výrazně pokročil.