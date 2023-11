POHLED: Fotbalová reprezentace potřebuje pročistit. Bez ohledu na Belmondo

Víkendová aféra pánů Brabce, Coufala a Kuchty je příliš závažná.

Nepochopitelná pro fanoušky.

Tíživá pro sponzory.

Bolestná pro kouče Šilhavého, jehož zradili tři muži, na něž spoléhal.

Sobotní flám zároveň oživil vzpomínky na fotbalové mejdany, které byly totálně za hranou. Třeba Tomáš Ujfaluši, bývalý český kapitán, se pochlubil novou profilovou fotkou na sociálních sítích: usmívá se v tričku s legendární hláškou: „Nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí!“

Teď už Ujfaluši vtipkuje, ale tehdy to byl průšvih jako hrom. V březnu 2007, po kvalifikační porážce s Německem, bulvární reportérka proklouzla v hotelu Praha až k pokoji 433. Pak popsala, jak hráči popíjeli a objednávali si prostitutky. Ujfaluši slavil 29. narozeniny a na recepci platil celý účet. Jen u něj nezůstalo, svaz napařil celému týmu milionovou pokutu a trenér Karel Brückner si zoufal: „Prolétlo mi hlavou, jestli bych neměl rezignovat.“

Jeho nástupce Petra Radu šéfové po aféře v květnu 2009 rovnou odvolali, výpověď mu poslali mailem. Hlavní podíl měly nedobré vyhlídky v kvalifikaci o mistrovství světa, ovšem trenérovi jistě přitížilo, že si hráči po domácí porážce se Slováky vyrazili do dejvické restaurace U Ševce Matouše.

„Věřil jsem jim. Ale princip důvěry selhal a je to věcí svědomí každého z nich,“ líčil Rada později: „Ideál důvěry jsem měl nechat scenáristům romantických filmů o rytířích.“

Podobně teď musí uvažovat pánové z výkonného výboru a bez ohledu na povinný postup reprezentaci pročistit. Situace je kritická a pykat musí nejen Coufal, Brabec a Kuchta, ale také ti, kteří jim měli nastavit mantinely.

Český útočník Jan Kuchta

Dovedete si snad představit, že by Coufal vyrazil na mejdan dva dny před zápasem svého West Hamu v Premier League? Pravděpodobně by ho něco takového ani nenapadlo, protože má parádní gáži a taky vítr z anglických bossů. Jenže u reprezentace autority a přirozený respekt aktuálně chybějí. Vrávoravá kvalifikace o Euro to opakovaně potvrzovala a víkendový zkrat všechno orámoval.

Jistě budete mít pravdu, když namítnete, že (nejen) v 90. letech bývaly některé reprezentační akce divoké. Zpravidla už večer před oficiálním srazem, který se konával v pondělí dopoledne, se hráči scházeli v zamluveném salonku. Inkognito poseděli a pokecali, u jednoho piva rozhodně nezůstávalo.

Někdy se situace zvrhla i v průběhu srazu, třeba v říjnu 2001, kdy šlo o hodně: tým potřeboval bezpodmínečně porazit Bulhary, aby proklouzl do baráže o mistrovství světa v Asii. Trenér Chovanec tým raději převelel z Prahy do golfového areálu Štiřín, kde mělo být méně hektiky a taky možností, jak zabíjet volný čas. Jenže hráče zlákal nedaleký pivovar ve Velkých Popovicích. V historické hospůdce se zdrželi dlouho přes půlnoc a záložník Pavel Horváth ve své autobiografii líčil detaily: jak se po lokále projížděl na historickém kole, které přes nevoli číšníků sundal ze stěny, a jak s největšími držáky Řepkou a Novotným dorazili zpátky na hotel až za kuropění. Pořád ještě navlečení do reprezentačních teplákových souprav si přímo u hospody stopli pekařské auto.

Výsledek? O dva dny později národní tým roznesl Bulharsko 6:0, s Řepkou a Novotným v sestavě.

Možná si Coufal, Brabec a Kuchta mysleli, že i jim tajná noční výprava projde. Jenže to si spletli dobu. Před dvaceti lety se nemohlo provalit prakticky nic. Marně byste sháněli mobilní telefon se zabudovaným foťákem, takže když už přece jen hráče někdo napráskal, všechno se zvládlo ututlat a vyřešit interně.

Oslava postupu do čtvrtfinále, zleva Vladimír Coufal, Lukáš Masopust, trenér Jaroslav Šilhavý a Petr Ševčík

Navíc, ač to možná vyzní nepatřičně, reprezentanti se nepromenádovali v centru dění. Když už se nemohli udržet a rozhodli se upustit páru, svolali soukromou párty na hotel nebo si rezervovali celou hospodu, aby necinkali půllitry fanouškům přímo pod nosem.

Hříšníci z olomouckého klubu Belmondo museli tušit, co riskují a jaký průšvih způsobí.

Anebo to udělali naschvál?