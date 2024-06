Není to smůla, chybí kvalita. Poborský glosoval vyřazení i Barákovu červenou

Poborský byl během turnaje pravidelným hostem ve studiu České televize a na kanále ČT Sport utkání v roli experta hodnotil i nyní.

„Vnímám to stejně jako kluci na stadionu,“ souhlasil ve vysílání s dalšími bývalými fotbalisty Tomášem Ujfalušim a Michalem Kadlecem. „Tohle je prostě neúspěch.“

Češi skončili ve skupině F na posledním místě se ziskem jediného bodu za remízu 1:1 ve druhém střetnutí s Gruzií. Na úvod podlehli 1:2 favorizovanému Portugalsku, ačkoli vedli. A na závěr, kdy museli zvítězit, výsledek z prvního duelu zopakovali.

„Asi by bylo špatně, kdybychom si začali lhát, že to neúspěch není. Je. Viz herní projev – propadáme individuálně. Máme jednoho hráče, Matěje Juráska, nejmladšího, který tam je, který je schopný jít přes hráče, přes dva ve sprintu, udělat kličku do obou stran. Ale po hříchu je to vlastně skoro jediný hráč, který se takhle prezentuje,“ kritizoval Poborský.

„V individuálních dovednostech jsme byli ve skupině asi nejhorší a když se to sečte... Je hezké si říkat, že máme smůlu, že máme třeba deset gólovek, ale když máme deset gólovek, tak to není smůla, to už nám chybí kvalita,“ pokračoval.

Reprezentační fotbalisté si vyčítali zejména střetnutí s Gruzií, již navzdory veliké převaze nedokázali porazit. V zápase o všechno s Tureckem pak veškeré naděje významně naboural Antonín Barák.

První žlutou kartu dostal už v jedenácté minutě za zatažení za dres na polovině soupeře. Poborský to ve vysílání rozebral důkladně.

„Tým jde do presinku, ale Tonda se nechytl se svým hráčem, přišel k němu pozdě, jasná žlutá karta,“ pravil Poborský. A o druhé žluté, jež přišla po Barákově ztrátě na polovině hřiště už ve dvacáté minutě, konstatoval: „Naprosto nepochopitelné, evropský fotbal má naprosto jiné tempo, než vidíme tady. Začne se otáčet s balonem, jednoduše o něj přijde, došlápne kopačkou, rozhodčí stojí deset metrů od něj...“

„Nečekal jsem, že dostane takhle rychle žluté karty, ale Tonda takovýhle fotbal hraje. Nevím, jestli tenhle post je pro něj, chybí tam dynamika, rychlost, dopadlo to asi tak, jak to skoro dopadnout muselo. Turci si ho pohlídali,“ přidal Poborský.

Kromě červené karty pro Baráka se ve studiu rozebírala také neudělená druhá žlutá pro Kenana Yildize, který během pár minut ošklivě došlápl Robina Hranáče a trefil ve výskoku loktem Vladimíra Coufala.

„Rozhodčí udělal jednu fatální chybu, měl vyloučit Yildize, šli bychom deset na deset a zápas by vypadal jinak,“ poznamenal Poborský. „Nestalo se, rozhodčí nebyl úplně dobrý, chvilku hru pouštěl, pak kouskoval, dával karty, jindy je nedával... Ale tak to je, Turci se takhle prezentují odjakživa. My se musíme za každou cenu udržet, jde o strašně moc. Na Euru je to těžké, vím to, znám to a zažil jsem to, ale výsledku musíte podřídit všechno,“ dodal.