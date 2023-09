Nejhorší zranění hlavy, co jsem měl, řekl Souček. Prošel testy a může hrát

Po drsné srážce s gólmanem Brightonu preventivně vynechal víkendovou ligu v Lutonu. Ale že by ve čtvrtek chyběl v kvalifikačním zápase fotbalistů proti Albánii, to pro českého kapitána Tomáše Součka nepřicházelo v úvahu. „Bylo to hodně nepříjemné, dostal jsem pořádnou ránu,“ přiznal středopolař West Hamu.