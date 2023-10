Nagelsmannova revoluce. Proč hrát na držení míče, když můžeme rychle dopředu

Před necelými třemi týdny podepsal smlouvu, před týdnem sestavil svou první nominaci. A v úterý vedl první trénink.

Julian Nagelsmann, v březnu vyhozený z Bayernu, se ujal národního mužstva. Chystá ho na mistrovství Evropy, které Německo příští rok v červnu a v červenci pořádá.

„Na první pohled je poznat, že Nagelsmann přinesl svěží vítr. A z jeho nápadů lze odhadnout, že chce hrát rychle dopředu s velkou dynamikou na všech postech,“ zvěstují reportáže německých zpravodajů.

Šestatřicetiletý kouč začal rozklíženou reprezentaci cepovat ve Spojených státech, kam se Němci vypravili za přípravnými zápasy s tamním týmem a Mexikem. Nehrají totiž kvalifikaci, jako pořadatel mají účast na Euru zajištěnou.

„Prudké a hlavně přesné přihrávky,“ křičí kouč při výstavbě hry na obránce Süleho, Taha, Rüdigera a Gosense.

Poté podobně nabádá středopolaře Gündogana, Kimmicha či Goretzku. Sám to na tréninkovém hřišti ve Foxborough, kde sídlí fotbalový klub New England Revolution i tým amerického fotbalu New England Patriots, názorně ukazuje.

Když rychlým manévrem při převzetí míče a ostrým švihem trefí na delší vzdálenost malou branku, udělá to dojem. „Místo fotbalu založeného na držení míče sází na dynamiku a rychlost,“ všímají si němečtí reportéři.

„Zatímco jeho předchůdce Flick nechal hodně pracovat asistenty, Nagelsmann si všechno řídí sám. Před tréninkem nosí brány, rozmisťuje kužely, tyče, zapojuje se do cvičení.“

Německo má během dvou let třetího trenéra. Přitom jeden z nich Joachim Löw na lavičce vydržel od srpna 2006 patnáct let. A to dva roky předtím dělal ještě asistenta Jürgenu Klinsmannovi.

Trenér Julian Nagelsmann a ředitel národního německého týmu Rudi Völler kráčí z tréninkového hřiště ve Foxborough po Reovolution Way, zatímco hráči do nedalekého hotelu jeli autobusem.

Měl úspěchy, v roce 2014 vyhrál světové zlato, ale o čtyři roky později tým na šampionátu nepostoupil ze skupiny. Nepovedlo se ani poslední Euro 2021. Už pár měsíců před turnajem Löw oznámil, že bez ohledu na výsledky po Euru skončí.

Jeho nástupce Hansi Flick, který během necelých dvou let v Bayernu vyhrál všechno, co se dalo včetně Ligy mistrů, vydržel jen dva roky. Po krachu na loňském šampionátu v Kataru sice ještě dostal další šanci, ale po mizerných výsledcích i výkonech v přípravných duelech byl odvolán.

Mladý Nagelsmann sice ve své první sezoně s Bayernem získal titul, což je povinnost, ale v další už neustál zhoršující se výsledky, výkony i názorové neshody s některými členy sportovního vedení.

Kde se Nagelsmann vzal?

Nejmladší trenér v historii bundesligy

Slibně se rozvíjející hráčskou kariéru ukončil kvůli mnoha zraněním už ve dvaceti, o osm let později se stal nejmladším trenérem v historii bundesligy. Vedl „menší“ Hoffenheim, po něm „větší“ Lipsko a poté za něj dal Bayern 25 milionů eur, aby ho z Lipska získal.

A v šestatřiceti dostal na starosti reprezentaci, což je německá chlouba. Jako trenér tam nemůžete mít prestižnější angažmá.

„Trochu mě překvapilo, že je tak vysoký,“ líčil s úsměvem středopolař a kapitán Ilkay Gündogan, když se s Nagelsmannem setkal poprvé.

Do Spojených států cestoval ze svého působiště v Barceloně sám mimo výpravu. Když mu před pár dny kouč jako prvnímu volal, Gündogan telefon nezvedal. „Byl jsem venku s dětmi. Ale druhý pokus už vyšel a spojili jsme se.“

Zkušený dvaatřicetiletý záložník, který za národní mužstvo nasbíral takřka sedmdesát startů, dostal pásku od Flicka v červnu. Po domácích porážkách s Kolumbií (0:2) a Japonskem (1:4), po nichž Flick skončil, mu zůstala i pro zářijový duelu proti Francii (2:1). Tehdy mužstvo vedl sportovní ředitel Rudi Völler.

Trenér Julian Nagelsmann se ujal německé reprezentace, na první tréninkuve Spojených státech diskutuje s kapitánem týmu Ilkayem Gündoganem.

„Nový trenér s sebou vždycky přinese určitý impulz. Kdyby mi řekl, že chce, aby kapitánem byl někdo jiný, respektoval bych to. Vždycky tady budu pro tým a budu se snažit být vzorem pro mladší spoluhráče, kteří ještě nemají tolik zkušeností,“ citoval Gündogana renomovaný magazín Kicker.

Páska mu zůstane. „Z našeho prvního rozhovoru jsem měl skvělý pocit. Trenér do telefonu říkal, že toho chce probrat ještě hodně, ale že se pobavíme až tady v Americe osobně.“

Na to bude se všemi reprezentanty času dost. Nagelsmann vrátil do týmu například čtyřiatřicetiletého stopera Matse Hummelse, nechybí ani stejně starý útočník Thomas Müller, kterého zná z Bayernu.

„Zatím nám poměrně jasně řekl, jak chce hrát, jaké principy chce v naší hře vidět,“ poznamenal Gündogan.

Němci ze soboty na neděli středoevropského času nastoupí v Hartfordu proti domácímu týmu. Příští týden ze středy na čtvrtek ve Filadelfii vyzvou Mexiko. V listopadu je čeká v Berlíně souboj s Tureckem a ve Vídni s Rakouskem. Pak už budou sledovat, koho jim 2. prosince los Eura přisoudí do skupiny A.