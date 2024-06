Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Hamburk (Od našeho zpravodaje) - Je mu pětačtyřicet, čili ideální trenérské roky. Jenže on s fotbalem praštil: „Je to skvělý džob, ale já se rozhodl, že svůj čas investuju do dětí. Synovi je šest, dceři devět, a dokud o to ještě stojí, chci být s nimi na plný úvazek.“