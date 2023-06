Šilhavý o Faerských Ostrovech: Rozhodně nás nečeká slabounký soupeř

„Doktor Petr Krejčí si to pamatuje. Vyprávěl, že tu situaci v mlze skoro neviděl. Vysvětloval mi, že soupeř zůstal ležet, domácí to mohli zakopnout, ale nezakopli. My pak hodili aut a padl gól. Nechci to soudit, ale mrzí mě, že jsme Faeřany nahněvali. My přece nejsme zákeřný národ,“ vyprávěl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Česko má zatím s ostrovním soupeřem čistou bilanci sedm zápasů a sedm vítězství. Nastřílelo devatenáct gólů. Vypíšete prémie za ten dvacátý?

To nevypíšu. Hlavní je, aby vedl ke třem bodů.

Jaký zápas vlastně očekáváte?

Víme, že Faerské ostrovy jsou daleko lepší doma. Potrápily tu kdejakého favorita. Nevím, jestli je to umělou trávou nebo fanoušky. Rozhodně si nemyslete, že nás čeká slabounký soupeř. Naopak, my plně respektujeme jeho kvalitu.

Ale vyhrát musíte.

Jednoznačně. Zvlášť po minulém nepovedeném utkání v Moldavsku.

Cítíte o to větší tlak?

Body musíme získávat bez ohledu na soupeře, protože všechny mají stejnou hodnotu. Tlak cítím pořád. Kvalifikaci jsme rozjeli výborně, vítězstvím nad Polskem, druhý zápas jsme pokazili, teď to chceme vrátit zpátky.

Jak vás osobně poučila ztráta v Kišiněvě?

Chtěli jsme zvolit způsob hry, kterému jsme věřili, ale způsob provedení byl úplně opačný. Naše čísla ze zápasů s Polskem a Moldavskem byla opačná. Ano, terén nám to komplikoval, ale měli jsme si toho vypracovat mnohem víc. Jednotlivé výkony nebyly ideální. Ztratili jsme tam dva body a teď to musíme zvládnout.

Třeba by mohla být umělá tráva paradoxně výhodou.

Přiznám se, že to není úplně normální u velkého zápasu, aby se hrál na umělce. Záleží, jestli ji pořadatelé pokropí nebo jestli bude pršet. Jedno ovšem pravda je: umělá tráva je rovná a nemělo by to skákat. Víme, co nás čeká.

Dá se od vás očekávat ofenzivní sestava? Máte jasno?

Cítím z kluků energii, ale to je jen pocit, druhá věc je výkon. Až ukázaná platí. Ať nastoupí kdokoli, věřím, že podá stoprocentní výkon a přispěje k dobrému výsledku. Každopádně sestava už je daná.

Bude v ní Václav Černý, jeden z nejlepších záložníků nizozemské ligy? Během minulého dvojzápasu od vás dostal dohromady pouhé dvě minuty.

Z týmu cítíme zdravé sebevědomí, odhodlání. Do toho zapadá i Vašek. Nechci vás nijak balamutit, do sestavy má blízko.