Köstl: Kolik změn? To nemůžu říct. Coufal je sám sobě největším kritikem

„Byli jsme blízko docela velkého úspěchu,“ nadechl se Köstl, než rychle doplnil: „Ale určitě nemůžeme mluvit o tom, že by si Portugalci vítězství nezasloužili.“

O čem ještě mluvil?

O hodnocení zápasu:

„První analýzu jsme si udělali hned po příjezdu na hotel, kdy jsme si zápas ze záznamu pustili. Budeme v tom pokračovat v dalších dnech. Portugalsko má obrovskou kvalitu, ale věřili jsme, že dopředu budeme odvážnější. I jsem cítil z týmu, že by to tak mohlo být. Portugalcům jsme zamezili v jejich největší přednosti, což je přenášení hry. K tomu se moc nedostávali, šířku hřiště jsme měli velmi dobře pokrytou. Začali jsme dobře, ve středním bloku, chtěli jsme být aktivní, ale pak jsme se vinou nevynucených ztrát dostali pod tlak. Padli jsme hlouběji, kde jsme nechtěli být, donutily nás k tomu i okolnosti. Když nás začali přečíslovat na stranách, reagovali jsme na to změnou napadání i v rozestavení. Reakce týmu byla dobrá, směrem dopředu jsme měli i dobré věci, ale bylo toho málo. V tom se musíme zlepšit.“

O náhradnících, kteří hru oživili:

„Kluci, kteří zápas začali, to výborně odpracovali. Trochu jsme odřízli útočníky, nechali je v tom vykoupat, ale obrana pracovala precizně, to byly top výkony - proti kvalitě, se kterou se někteří kluci nikdy nesetkali. Portugalská sestava by klidně mohla vyhrát Ligu mistrů. Střídající hráči nám pomohli zatím v každém zápase, ale je to i díky tomu, že do toho dávají všechno ti, kteří hrají od začátku.“

O obránci Coufalovi, kterému utkání nevyšlo:

„Vláďa je sám sobě největším kritikem. Ví, že to nebylo optimální. Portugalci reagovali na naše postavení, jeho tam přečíslovali, potřeboval pomoct. Určitě si nějaké věci bude vyčítat, směrem do ofenzivy ale pár míčů vyvezl, přihrál Lukáši Provodovi na gól. Neměl tam špatné věci, a to, co se nepovedlo, si rozebereme na videu.“

O stoperu Hranáčovi, který se nešťastně připletl ke dvěma gólům:

„Odehrál skvělý zápas. Kluk, který před rokem hrál baráž o ligu, teď stojí v čele české obrany na Euru, což je krásný příběh. První gól mu vůbec vyčítat nemůžeme, v takových situacích musíte být pesimisti, počítat s nejhorším a jít něčemu zabránit. Druhá branka, to byl řetězec chyb, který k němu doputoval. Nešťastně to před ním tečoval Tomáš Holeš, on pak už nestihl reagovat. Asi bychom po něm chtěli trochu lepší postavení, ale to jsou detaily, na kterých se dá pracovat. Neudělal chybu z ležérnosti, určitě se oklepe a bude zase výborný. Je mladý, první soutěžní zápas za nároďák zvládl proti takové kvalitě s bravurou.“

O tom, na kolika postech uvažují o změnách:

„To nemůžu říct. Je to moc čerstvé, chceme si zápas ještě jednou prohlédnout, udělat si další rozbor. S hráči ze základní sestavy si potřebujeme ještě podrobněji promluvit. Ale věřte nám, že se stoprocentně připravíme a na Gruzii vybereme nejlepší možnou sestavu.“

O recepci na radnici, která tým čeká ve čtvrtek:

„Asi to k velkým turnajům patří. Nejsem úplně velký fanoušek takových akcí, ale když vidím, jak turnajem žije celé Německo, úplně to chápu.“

O fanoušcích:

„Úžasná atmosféra, cítili jsme se v Lipsku jako doma. Když jsme jeli z hotelu a viděl jsem plné uličky českých fanoušků, dojalo mě to. Nároďák je v tomhle jedinečný, jsem rád, že tu jsme. Zkusíme lidem udělat radost.“