Köstl: Čekat, jak schne barva? To bych nechtěl. Blíží se sedmé finále play off

Česko bude hrát na evropském šampionátu o všechno zase s Tureckem. Jako v letech 2008 a 2016, kdy pokaždé prohrálo a nepostoupilo.

„Bude to závěrečný díl trilogie, zase po osmi letech,“ připomněl Köstl. „Turci hrají pod trenérem Montellou svižný a ofenzivní fotbal, omladili jako my. Čekám otevřený zápas, do kterého dáme všechno.“

O čem před novináři také mluvil?

O Patriku Schickovi: „Prvotní vyšetření přístroji, které máme k dispozici, nám dalo lehkou naději, kterou jsme těsně po zápase neměli. V neděli odpoledne Patrik v nemocnici podstoupí magnetickou rezonanci, po ní budeme moudřejší.

O zdravotním stavu ostatních hráčů: „Odpovídá tomu, že jsme odehráli dva zápasy ve čtyřech dnech. Je tam určitá únava, ale nic zásadního směrem k utkání s Tureckem neočekávám.“

O důležitosti Schicka pro tým a jak ho případně nahradit: „Samozřejmě, že každý podobný zásah do týmu by byl nepříjemný, kór v případě Patrika. Zároveň jsou tady ale i další kluci, kteří jsou připravení naskočit. Už jsem říkal, čeká nás sedmý zápas finále play off a my budeme potřebovat podporu od všech kluků z kádru. Chytil, Kuchta, Hložek nebo další jsou otřískaní Evropou a věřím, že kdyby došlo na nejhorší a Patrika jsme ztratili, náhradu z vlastních zdrojů najdeme. Nic jiného nám ani nezbývá.“

O smutném rekordu v zápase s Gruzií, dvanáct střel na bránu bez vítězství: „Některé situace se daly vyřešit jinak, i když brankář Mamardašvili zachytal opravdu skvěle. Mrzí nás to, protože všichni cítíme, že jsme si vítězství zasloužili. Výkon do ofenzivy byl velmi slušný, což ocenili i fanoušci na stadionu. Po zápase vzdali hráčů hold, za což bych jim chtěl moc poděkovat. Jejich reakce byla skvělá.“

O hře v obou pokutových územích, kde se rozhoduje: „Zásadní věc. Možná nám před bránou soupeře chyběl větší důraz. Zároveň chci ale tým pochválit, klobouk dolů před tím, kolik příležitostí si vypracoval, Chybělo opravdu jen zhodnocení. Přece jen: Gruzínci jen tak někoho do šancí nepouští, to jsme viděli v předchozích duelech.“

O Matěji Juráskovi a Lingrovi, žolících, kteří si řekli o základ: „Matěj je živel a do hry vždycky přinese hodně energie. Totéž platí i pro Ondru, který je na označení žolík dost možná alergický. Jenže on vždycky jako náhradník odvede spoustu práce, navíc na něm vidím, jak je šťastný, že může být součástí týmu. Minutáž ve Feyenoordu neměl zrovna velkou, ale brali jsme ho právě kvůli zápasům, jako byl ten s Gruzií. Pro nás je to stěžejní hráč.“

O Ardovi Gülerovi, mladé hvězdě Turecka: „Vybavuju si, jak jsme se na něj se Slavií chystali ještě v době, kdy hrál za Fenerbahce. Působil jako zjevení. Hráč s obrovskou budoucností, což nyní potvrzuje, protože ho koupil Real Madrid. Pamatuju si, jak nás tehdy v domácím zápase vymotal. Skvělý hráč. Ale věřím, že ho ve středu dokážeme pokrýt.“