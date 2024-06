Táto, to je pro tebe! Schranz šokoval Belgii, pak hlásil: Zasloužené vítězství

Kdyby se v listopadu 2021 nezabil.

Našli ho nedaleko Bratislavy v Šúrského kanále. Spadl z kola a utopil se v mělkém potůčku: „Nikdy se nesmířím s tím, co se stalo. Vím, že je tam nahoře pyšný na to, co všechno jsem dokázal.“

Teď dokázal slávista Ivan Schranz sestřelit Belgii, což je největší senzace evropského fotbalového šampionátu. Slovensko vyhrálo 1:0.

Upřímně, mělo velkou kliku, protože dva góly, které vstřelil bomber Lukaku, neplatily po dodatečném zásahu videa. Brankář Dúbravka se překonával, oddaný stoper Hancko zachránil jednu střelu na čáře, veterán Kucka makal, sparťan Haraslín kmital podél levé lajny.

A proto Slováci jásali a jásat ještě budou. To se nečekalo ani náhodou. Pod střechou arény znělo „Hej, macejko, macejko“ a hrdina Schranz se loučil s rukama nad hlavou. Kdo zná jeho příběh, určitě musel uznat, že nikdo jiný si to nezasloužil víc.

„Je to jeden ze životních gólů, o to je to vítězství krásnější,“ líčil Schranz ve vysílání TV Markíza. „Výhru proti tomuto top soupeři jsme si zasloužili, to se cení. Podali jsme výborný a disciplinovaný výkon.“

Ivan Schranz a jeho přínos pro slovenskou reprezentaci v duelu s Belgií.

Schranzovi bude už jedenatřicet a velkou kariéru zřejmě dohraje ve Slavii, se kterou má podepsanou smlouvu do roku 2026.

Sparta ho kdysi odmítla, protože nepřesvědčil při testech. Dokonce v Českých Budějovicích nebo v Dukle nebyli úplně spokojení, aby na něj vsadili víc. Musel na Kypr, pak do Jablonce a teprve poté do Slavie.

A v pondělí v podvečer ve Frankfurtu skolil Belgii.

ČT sport @sportCT Žádný ofsajd! 😏 Ivan Schranz poslal Slováky proti Belgičanům do vedení 🇸🇰⚽️



Přímý přenos👉 https://t.co/MK3Ixd6fdo https://t.co/kLLYHSHJNh oblíbit odpovědět

„Neskutečný dříč. Když je zle, vždycky nám Ivan pomůže,“ opakuje slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Teď Schranze velebí celé Slovensko.

Rozhodl v sedmé minutě, kdy belgický frajírek Doku trestuhodně rozehrál u vlastního pokutového území, všudybyl Schranz nejprve patičkou ťukl balon Kuckovi a když jedna střela nevyšla, on pohotově zakončil z voleje. Přesně to jsou jeho chvíle: když se to příliš nečeká, nachomýtne se k příležitosti a uštkne. Díky rychlosti, pracovitosti, odhodlání a vytrvalosti. Jako vždycky pak zvedl ruce, podíval se do nebe a poslal tichý pozdrav: „To je pro tebe, tati.“

Slováci si fantastickým výkonem řekli o pozornost. Vlajka s Jánošíkem, kterou mávali fanoušci, byla symbolická.