Hašek: Jsem naštvaný, smutný. Vypadli jsme proto, že jsme neporazili Gruzii

„Já se k rozhodčím nebudu a nechci vyjadřovat. Vy, média, máte vždycky pravdu, rozhodčí jí má vždycky nakonec taky. Tam není šance něco změnit,“ pokrčil Hašek rameny, když vydýchával osudovou porážku 1:2 s Tureckem. „Je vaše práce to popsat. Já nechci, aby se psalo, že si stěžujeme, nebo že jsme vypadli kvůli rozhodčímu.“

Tak kvůli čemu? Kde vidíte příčinu?

Vypadli jsem proto, že jsme neporazili Gruzii. Tam se rozhodovalo.

Co byste zpětně udělal jinak?

To vím po každém zápase naprosto přesně. Když je dohráno, je to lehké... Ale v průběhu, kdy třeba musíte nečekaně střídat kvůli zranění, je to něco jiného. V takové chvíli můžete někdy udělat chybu.

Jak moc to ve vás po vyřazení vře?

Jedeme domů, je to neúspěch, mohli jsme jít dál... Takže ano, jsem naštvaný, smutný a je mi kluků líto. Odvedli velmi dobrý výkon, hráli na hranici sebeobětování až do poslední minuty. Hrozná škoda.

Škoda, jenže taky zápas, který hodně ovlivnily dvě hloupé žluté karty pro záložníka Baráka.

Ještě jsem ty zákroky neviděl. V zápase bylo daleko víc faulů, které se daly ohodnotit kartou. V reálu to tak zle nevypadalo, ale jestli to v obou případech opravdu bylo na žlutou, je to hrozná škoda. Vyloučení ovlivnilo zápas. Šli jsme do něj s nějakou strategií, tohle ji hodně proměnilo.

Jak Barák snáší, že týmu ublížil?

Já ho zatím viděl jen v poločase v kabině, měl hlavu v dlaních, byl z toho nešťastný. Sám se potrestal, není mu příjemně. Musí se z toho dostat, takové věci se mohou stát. Určitě je mu to líto, už se s tím bohužel nedá nic dělat.

Na Euro jste nominoval nejmladší tým. Nepodepsalo se to na výsledku?

I to je možné. Měli jsme mladý tým, chtěli jsme, ať tu kluci posbírají zkušenosti. Ale stojím si za tím, že jsme vzali 26 nejlepších hráčů z Česka, kteří budou mít i do budoucna šanci za nároďák dál hrát. Tenhle tým má budoucnost. To, jak kluci pracují, nám dává naději, hlavní výzva je kvalifikace na mistrovství světa.

Ale na Euru jste určitě chtěli víc.

Samozřejmě. Cílem byl postup, výsledek bereme jako neúspěch.

Co vám turnaj ukázal?

Že máme v herním projevu ještě hodně rezerv. Ale taky že je v týmu vítězný duch, pozitivní energie. Mrzí mě, že pro nás turnaj skončil takhle brzy. Věřil jsem, že když se přehoupneme přes Turecko, můžeme jít dál. To jsem z týmu vážně cítil.

I když přišel o důležitého záložníka Sadílka a střelce Schicka?

U Michala je strašná škoda, že tady s námi nemohl být. Do zápasů by se dostal. Přeju si, aby byl co nejdřív zpátky. To, co se mu stalo, byla klukovina. Zranění Patrika nebo naposledy Jindry Staňka, to je smůla. Moc štěstí jsme neměli, to se občas stává. Musíme být trpěliví a příště lepší.

Výsledkově jste zklamali, najdete i pozitiva?

Určitě atmosféru, kterou vytvořili fanoušci. To je to, proč fotbal všichni děláme. Byla jedna z nejkrásnějších, jaké jsem zažil. Chci poděkovat divákům, i těm soupeřovým, před takovou kulisou prostě chcete hrát. Pro mladé kluky, kteří tu byli na zkušenou, je to obrovská výzva do budoucna. Vidí, že stojí za to sportu něco obětovat, zúčastnit se dalších turnajů, uspět tam.

Kdo z nich vám ukázal, že se na něm dá stavět?

To si nechám pro sebe. Některé kluky jsem neznal tak detailně, jejich kvalitu jsem zblízka viděl až teď. Spíš bych vypíchl respekt, který měli kluci mezi sebou, jak se k sobě chovali, jak k turnaji celkově přistoupili. Tam je dobrý základ do budoucna.