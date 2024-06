Přání k svátku, úsměvy. A osmifinále? Týmu věřím, má budoucnost, řekl Hašek

„Dál trváme na tom, že postup ze skupiny je náš cíl. Neříkali jsme to jen tak do větru,“ přesvědčoval Hašek na středeční tiskové konferenci v Hamburku. „Pokud neprojdeme do osmifinále, bude to neúspěch,“ řekl jednoznačně.

Jak je tým na klíčový duel nachystaný?

Vyzařuje z něj pozitivní energie. I z kluků, kteří nedostávají tolik příležitostí, nebo se třeba ještě vůbec nedostali na hřiště. Také kvůli nim chceme zvítězit, aby třeba i oni měli šanci se na hřiště podívat. Týmu věřím, myslím si, že má budoucnost.

Česko – Turecko ve středu od 21:00 ONLINE

Ale teď se potřebuje zkoncentrovat na jediné utkání s Tureckem. Nejdůležitější ve vaší kariéře?

V roli trenéra reprezentace určitě. Toužíme jít dál. Víme, kolik lidí nám přijede fandit a kolik fanoušků nám přeje postup. Nechceme je zklamat.

Vaši předchůdci se před osmi i před šestnácti lety po porážkách s Tureckem ve skupině s evropským šampionátem loučili. Chcete je pomstít?

Nevnímám to jako šanci na odplatu. Pro mě je to zápas o to, abychom si splnili sen a prošli ze skupiny, abychom udělali radost sobě i lidem okolo nás. Minulost neřeším a zajímá mě pouze, co bude ve středu večer. Tahle parta ještě domů nechce a je to na ní znát.

Nemáte respekt z bouřlivé, možná až nenávistné kulisy?

Spoustu našich hráčů má zkušenosti se zápasy v Turecku, například z evropských pohárů. Atmosféra, která tady bude, klukům vyhovuje, mají to rádi, ostatně i já to míval jako hráč stejné. Kulisa byla fantastická už proti Gruzii a já věřím, že i tentokrát to bude stejné. I naši fanoušci nás podpoří, byť budou asi v menšině. Ale věřím, že slyšet budou.

Jak se na Turky připravujete?

Soupeře máme načteného, studujeme jeho hru, ukazujeme si různá videa. Ale soustředit se chceme ze všeho nejvíc na sebe. Na naší hru, na naše hráče, na naše rozestavení.

Jsou pro vás Turci vůbec čitelní, když se jim vykartoval stoper Bardakci a start dalších hráčů je údajně nejistý?

Nechtějí dát informace o zdravotním stavu ven, to je logické. Nicméně předpokládanou sestavu, se kterou pracujeme, máme od našeho analytického týmu. K nějakým změnám asi dojít může. Očekáváme však, že tým, který proti nám vyběhne, se bude podobat spíš tomu z jejich zápasu s Gruzií než proti Portugalsku.

Jaké jsou nejsilnější turecké stránky? A jak je budete eliminovat?

Určitě tady dopředu nebudu a nechci prozrazovat taktiku. V tureckém týmu jsou každopádně hráči, kteří patří do světových klubů a hrají v nich zásadní roli. S příchodem italského trenéra Montelly se zvedla i disciplína a taktická vyzrálost, mají několik mladých hráčů, kteří jednou budou top na světě. Mají velkou budoucnost a už teď obrovskou kvalitu.

Jak důležité bude, aby se do hry nedostával kapitán Calhanoglu?

Velmi. On je motor týmu. V Interu, kde působí, přes něj chodí většina akcí. Rozděluje hru, určuje tempo. Klíčový záložník.

Co mladík Güler, který před pár týdny vyhrál Ligu mistrů s Realem Madrid?

Jeden z nejtalentovanějších mladých hráčů, kteří nastupují. I v Realu už dává góly, prosazuje se, to mluví samo za sebe. Nastupuje na pravé straně, chodí do středu a má fantastickou levačku. Pokud mu necháme prostor, dokáže být v každém okamžiku nebezpečný.

Budete sledovat večerní zápasy, které mohou výrazně ovlivnit to, co vám bude ve středu proti Turecku stačit?

Koukáme samozřejmě na většinu zápasů, ale že by to mělo něco měnit na našem přístupu k utkání s Tureckem, to ne.

Ale když Anglie porazí Slovince o dva či víc gólů, do osmifinále postoupíte i se dvěma body. Jak s tím budete pracovat?

Chceme hrát, ne kalkulovat. Všichni budeme nastavení tak, abychom zvítězili.