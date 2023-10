Jdeme si pro porážku. Složitá baráž o Euro žene Iry do bizarní situace

Je to samozřejmě velká nadsázka.

Případ Irska však upozorňuje, do jaké bizarní situace se národní mužstva, při současném nastavení pravidel, mohou dostat v bojích o účast na vrcholném turnaji jako je mistrovství Evropy.

Irové totiž potřebují úspěch Nizozemska, aby sami měli teoretickou šanci na účast v dodatečné baráži.

Na přímý postup už totiž dosáhnout nemohou, v kvalifikaci získali jen šest bodů za dvě výhry nad outsiderem z Gibraltaru.

Aby se mezi účastníky dodatečného play off protlačili, jednou z mnoha podmínek, které musí vyjít, je přímý postup Nizozemska. To se o něj v listopadu na dálku utká s Řeckem. Když doma Nizozemci porazí Iry, mají splněno. A Irové po porážce dál mohou snít.

„Naše účast v baráži je spíš nepravděpodobná. Bez ohledu na všechny možnosti poletíme do Amsterdamu uhrát co nejlepší výsledek,“ prohlásil Kenny.

Ne, Irsko baráž s takřka stoprocentní jistotou hrát nebude, ale pokud má na ni byť jen mizivou naději, mělo by se na mezeru v řádech alespoň upozornit, jak to udělala tamní média včetně nejčtenějšího britského deníku The Sun.

Jak se tvoří účastníci baráže

Do baráže se týmy nedostanou na základě výsledků v kvalifikaci, ale podle loňského ročníku Ligy národů. Postoupí ta nejlépe umístěná mužstva, která si nezajistí přímý postup z letošní kvalifikace.

V každé ze tří úrovní Ligy národů je místo jen pro čtyři země. Pokud si například v nejvyšší úrovni většina týmů zajistí přímý postup a zbude tam volné místo, doplní ho tým z nižší úrovně.

Jaká je před listopadovým závěrem situace?

Z Ligy národů A se na Euro už kvalifikovaly Španělsko, Portugalsko, Belgie, Francie, Rakousko, Anglie a pořadatel Německo.

Nizozemsko, Dánsko, Maďarsko, Česko a Wales mají přímý postup na dosah, nepochybuje se ani o Švýcarsku.

Na nepostupových pozicích jsou před závěrem kvalifikace jen Chorvatsko, Itálie a Polsko, takže zatím zbývá jedno volné místo pro týmy z nižší úrovně Ligy národů.

I kdyby se Poláci na druhou příčku dostali, za sebe by poslali do baráže Čechy. Podobně je to v případě Chorvatska, které soupeří s Walesem. Takže pro Iry se v tomhle směru nic nemění, protože jsou v pořadí Ligy národů za všemi těmito soupeři.

Ani případný postup Itálie na úkor Ukrajiny by jim nepomohl, protože i Ukrajina je v pořadí Ligy národů před Irskem, byť patří už do úrovně B jako právě Irové.

Pokud by však do baráže museli ještě Nizozemci, což se teoreticky stát může, Irové by ztratili i tu titěrnou naději. Proto se jim nehodí, aby jim boj o Euro zkomplikovali.

Irové musí obecně doufat, že přímý postup vybojuje co nejvíc týmů z první i druhé úrovně, které jsou v žebříčku Ligy národů před nimi.

Před Iry má však přednost ještě Estonsko jako nejlepší tým čtvrté úrovně D. Pokud bude volné místo, bude hrát proti soupeři z úrovně A.

Co se všechno se tedy musí sejít, aby Irové hráli baráž?

Přímý postup Izraele na úkor Rumunska v kvalifikační skupině I, protože Rumuni jsou v žebříčku až za Irskem.

A islandský zázrak, který by rozesmutnil Slovensko.

Izrael na Rumuny ztrácí pět bodů, ale odehrál o dvě utkání méně. V říjnu kvůli válečnému stavu v zemi byl jeho zápas se Švýcarskem odložen na listopad a duel v Kosovu náhradní termín nemá.

Pokud by šly přímo Izrael a Švýcarsko, barážovou skupinu B by tvořily Bosna, Finsko, Ukrajina a Island.

Skupina A by měla složení: Chorvatsko (Wales), Polsko (Česko), Estonsko a Norsko.

Irsko je pořád mimo. Ale pokud by Island v závěrečných dvou zápasech přeskočil v tabulce druhé Slovensko, na pozici ostrovní země by se posunuli právě Irové. Slováci patří do Ligy národů C a jsou tedy daleko za Irskem.

Island a Slováky dělí pět bodů a čeká je vzájemný zápas. Na závěr Island hraje v Portugalsku, které má už postup jistý, a Slováci se představí v Bosně. Zároveň Island potřebuje, aby Lucembursko v zápasech s Bosnou a v Lichtenštejnsku získalo maximálně čtyři body.