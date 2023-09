Posměšky z vlastních řad? Rozčilují mě, hájí kouč nešťastníka Maguirea

Šlo o nesoutěžní klání, které Anglie navíc vyhrála 3:1, přesto nejen tamní sportovní titulky plní jméno stopera Maguirea.

Zase.

Skotští příznivci se mu totiž vysmívali takřka při každém kontaktu s balonem. K jejich radosti si sám Maguire navíc po zhruba dvaceti minutách na trávníku srazil za záda svého brankáře protivníkův střílený centr. Výsledek sice neovlivnil, kritici přesto mají žně. Čile se rozebírá atmosféra, jež kolem třicetiletého stopera už roky panuje.

„A já to nechápu,“ zastal se jej trenér reprezentace Gareth Southgate. „V životě jsem nezažil hráče, o němž by se takhle mluvilo. A to už delší dobu, je to směšné. Rozčiluje mě to,“ zlobil se.

Southgate připomněl Maguireovu roli v povedených představeních na MS 2018 (semifinále) a Euru 2021, kde Anglie brala stříbrné medaile.

„Byl pro nás oporou v jednom z nejúspěšnějších období anglického fotbalu, jeho klíčovou součástí,“ upozornil.

Na druhou stranu i on jistě moc dobře ví, že urostlý obránce ve zmíněných dobách podával lepší výkony.

Zjevně se na něm nelibě projevuje tlak spojený s přestupem z Leicesteru do Manchesteru United, který jej v roce 2019 učinil nejdražším obráncem světa.

Cenovku 80 milionů liber (přes dvě miliardy korun) však příliš neospravedlnil, Naopak poutá pozornost nejistými a nešikovnými zásahy, kiksy a místy až komickými momenty. Postupně vypadl ze sestavy, ukázalo se, že se nehodí do systému nového trenéra Erika ten Haga a před sezonou přišel také o kapitánskou pásku. Nebýt zdravotní krize v defenzivních řadách Manchesteru, nejspíš by před měsícem odešel.

Navzdory viditelnému výkonnostnímu sešupu měl u reprezentačního kouče Southgatea vždy silnou pozici. Ten nesčetněkrát obhajoval, proč stopera přes klesající vytížení v United povolával do národního týmu.

Dovolte příklad: jen několik měsíců po zmíněném úspěšném evropském šampionátu Maguire silně tápal v klubu a Southgate musel vysvětlovat, proč ho bere do reprezentace a proč nevzal tehdy v Miláně zářícího Fikaya Tomoriho.

Zaplněné Wembley pak před zápasem s Pobřeží Slonoviny hlasitě bučelo, sotva hlasatel přečetl Maguireovo jméno.

Přestože Maguire v aktuálním ročníku ani jednou za United nenastoupil v základní sestavě, opět obdržel pozvánku.

A trenér se za něj bije i nyní.

„Pochopím, když na něj křičí skotští fanoušci, ale jak se k němu chovají naší vlastní komentátoři, experti a další... Tohle nenávistné prostředí kolem Harryho bohužel vytvořili oni, idioti z naší strany. Přehnané reakce po zápase se Skotskem jsou toho důsledkem,“ lamentoval Southgate.

Anglický kouč promine, ale nenese díl viny i on? Tím, že před méně prověřenými hráči ve formě tvrdohlavě upřednostňuje fotbalisty, kteří se mu v minulosti osvědčili, uvaluje nejen na Maguirea zbytečný tlak.

Experti i fanoušci u televize či na stadionu pak jen čekají na sebemenší zaváhání vysmívaného obránce.

Třeba by mu kromě zatím neuskutečněného vysvobození z Manchesteru prospěla i pauza v reprezentaci.