Vítejte v Hamburku, to je moje město, říká Fukal. Co byste nejraději viděli?

„Hamburk se mi stal osudem. Dodnes se jednou za čas vracím za rodinou pana Manfreda, vedle kterého jsme bydleli. Karolína, naše nejstarší dcera, si jako maličká vyrazila dva zoubky. Pusa plná krve, strašný řev a já s ní letěl k sousedům, ať pomůžou. S pár německými slovíčky bych nikde jinde neuspěl. Oni s námi honem jeli do špitálu a zachránili situaci. Naštěstí nezůstaly následky, narostly druhé zoubky,“ zavzpomíná bývalý reprezentační obránce Milan Fukal.

A já myslel, že se budeme bavit o fotbale.

To s tím souvisí, protože jsme díky Manfredovi získali výborné zázemí, dobré duše a přátele na celý život. Víte, jak dlouho jsem si vyčítal, že jsem nechal otevřenou závoru v patře? Já idiot. Tisíckrát jsem ji zavřel, jednou ne a malá sjela na tříkolce až dolů. Spadla bradou na poslední schod a já jen slyšel, jak to cvaklo. Co bych si počal, kdyby sousedi neměli dobré srdce? Ale to není pointa.

Sem s ní.

Postupně, jak jsem pronikal do němčiny, jsem se dozvěděl, že Manfred pochází z Liberce. Patnáct kilometrů ode mě. V pětačtyřicátém ho odsunuli. I za to, jak nám pomáhali, jsme ho s rodinou vzali na místa, kde vyrůstal. Do rodného domu v Ruprechticích. Nezapomenu, jak měl vlhké oči, protože i po šedesáti letech všechno poznával.

Co neminout v Hamburku? rady od Milana Fukala (část 1/3) - Jestli se chystáte na fotbalovou reprezentaci do Hamburku, předně počítejte s velkou časovou rezervou. Prakticky všechny příjezdové cesty se během jara opravovaly a rozhodně jsem neměl pocit, že se to do šampionátu stihne. Tak raději všude dřív! - Pro rodiny jako první zpestření navrhuju Heide Park v Soltau, zhruba šedesát kilometrů od Hamburku. Horská dráha, kolotoče, spirály, adrenalinové atrakce, westernové městečko. - Miniatur Wunderland. Největší modelová železnice na světě. Až patnáct tisíc kousků dopravních prostředků.

Nakonec jste se ovšem po čtyřech letech z Hamburku stěhoval. Nebylo to brzo?

Moc brzo! Měl jsem zabojovat víc. Bylo to nejlepší angažmá, které jsem s fotbalem prožil. Stačilo se kousnout, překonat chvilkovou nedůvěru trenéra a ze čtyř let klidně mohlo být devět nebo deset. Hamburk, to je posvátný klub, jeden z nejslavnějších v Německu. Hráli tu pánové Seeler, Keagan, Hrubesch, Magath. Ve třiaosmdesátém vyhrál Pohár mistrů, ze všech stran na vás dýchá historie. A krásné město k tomu. Hamburk byla moje láska.

Tak proč jste ji opouštěl?

To se holt v životě stává, že v návalu emocí uděláte špatné rozhodnutí. Představte si jaro 2004, já odehrál skoro všechno, navíc jsem konečně prožil sezonu po zranění a věřil si, že na mě bude sázet i nový trenér Toppmöller. Jenže on si mě zavolal a povídá: Hraješ dobře, Milane, ale počítej s tím, že si do nové sezony přivedu svoje hráče, kterým dám přednost.

To přece nebyla žádná novinka, ne?

To ne, pořád jsem někomu musel něco dokazoval a prát se o flek. Jsem horal z drsného Jablonce, zvyklý bojovat, jenže tehdy jsem bůhvíproč neměl energii. Trápilo mě, že nejedu na mistrovství Evropy do Portugalska, do toho rána v Hamburku a já na křižovatce odbočil špatně. Vsadil jsem na jednodušší cestu.

Byla jednodušší?

Vůbec ne. Dneska bych si řekl: Neblbni, počkej, nevzdávej se. Byla to největší chyba v kariéře. Kolikrát člověk nebývá pro trenéra první volba, ale vzhledem k tomu, jak rychle běží fotbalový život, tak šance skoro vždycky přijde. Stačilo si pár zápasů odsedět na tribuně nebo jít na půl roku hostovat jinam. Toppmöllera v říjnu vyhodili a přišel můj bývalý spoluhráč Thomas Doll. Neříkám, že bych u něj měl protekci, ale minimálně zastání určitě. Jenže já už byl v Mönchengladbachu a ještě jsem se musel vyplatit.

Cože?

No, bude to vypadat bizarně, ale já byl přesvědčený, že mi po čtyřech letech končí smlouva. Tak zněla domluva, když jsem přicházel. Rychle jsem podškrábnul smlouvu, jen si zkontroloval výplatu, a hotovo. Spoléhal jsem na manažera, který mi to takhle podal. Po letech si mě pozval manažer Didi Beiersdofer do kanceláře: Moc mě mrzí, že jdeš pryč, ale chápu, že chceš hrát. Jen taková drobnost, víš, musíš zaplatit odstupné za poslední rok smlouvy. Vytřeštil jsem oči: Jaké smlouvy? Netušil jsem, že končí v létě 2005. Tak jsem vysázel 150 tisíc euro a šel.

Srdce v ulicích Hamburku. Opírá se o něj bývalý obránce místního HSV Milan Fukal.

Proboha, proč to nezaplatil Mönchengladbach?

Hrdost mi nedovolila, abych si o to řekl. Když dá Fukal slovo, platí to. Bylo pozdě. S Gladbachem jsem byl domluvený a nechtěl jsem, aby kdokoli jiný platil za moji chybu.

Zvláštní, že to nenarušilo váš vztah k Hamburku.

Protože jsem si problém způsobil sám. Když projíždím městem, pokaždé mi ta otázka letí hlavou: Proč ses nezabejčil víc? Vždyť celá moje kariéra byla postavená na tom, že jsem si pozici a renomé musel vydřít.

I v Hamburku? Přišel jste přece jako nejdražší posila v historii. Sparta dostala přes 100 milionů.

V sobotu jsem přiletěl, v úterý se hrálo derby proti Brémám a já v základní sestavě, aniž by uměl kváknout německy. Vletěl jsem do toho po hlavě, ale nebylo to ono. Záviděl jsem sparťanům, že hrají proti Arsenalu a Laziu Řím, zatímco na zápasy Hamburku v Lize mistrů jsem se díval jenom z tribuny. Třeba 4:4 s Juventusem, to byla show. Zidane, Del Piero, Inzaghi... A já v civilu.

Protože jste v předkole nastoupil za Spartu, nešlo hrát za dva různé kluby v jedné sezoně.

A v listopadu jsem si natrhnul vaz v kotníku a musel na operaci. První zranění v kariéře a zrovna teď, když potřebuju ukázat, že jsem dost dobrý na bundesligu.

Předpokládám, že to hladce nešlo.

Vracel jsem se k tréninku a připadal si, že se učím znovu chodit. První zápas a domácí porážka s Herthou Berlín. Svalili ji na mě. Krátce po přestávce jsem střídal Tomáše Ujfalušiho a ještě před koncem mě trenér vyndal. To byla potupa, ale rozhodně ne důvod, abych něco balil. Jakmile první sezona skončila, nastartoval jsem v sobě býka. Šest týdnů dovolené jsem proměnil v makačku po lesích. Odrazy, sprinty, pořád dokola. Hnala mě touha, že jim ukážu.

Co neminout v Hamburku? rady od Milana Fukala (část 2/3) - Přístav. Být v Hamburku a nestrávit minimálně dvě tři hodinky v přístavu, to by byl hřích. - Elbphilharmonie. Na tohle dvě hodiny nepotřebujete, pokud se nechcete kochat moderní architekturou. Ale doporučuju, klidně se jen podívat z dálky. - Reeperbahn. Další povinnost. Říkám to s pousmáním, protože je mi jasné, že vykřičenou ulicí v Sankt Pauli projde karavana fanoušků. Minimálně na čumendu. Uvidí sexshopy i kabarety. - Alster. Dvě jezera přímo v centru, které odděluje Kennedyho most. Podstatně menší Vnitřní Alster nabízí fontánu a příjemná posezení, na Vnějším se můžete projet na romantických parníčcích kolem honosných vil.

A ukázal?

Ukázal bych, kdyby mě nezačala pálit achilovka. Dva měsíce trápení. Kurt Jara, náš nový trenér, mě div nepovažoval za simulanta. Nakonec mi v klubu navrhli, ať si zajedu na speciální kliniku do Basileje. Tam mě doktor vyšetřil, prohmatal a povídá: Zajdi si do prvního patra na fyzio. Takže ne operace? Žádné prášky? Ne, jen ti ukážeme, co s tebou budou příští dva týdny dělat maséři v Hamburku. Nechápal jsem, ale statná fyzioterapeutka mi to za pár minut vysvětlila. Přečetla si zprávu, položila na lehátko a zaryla prsty pod achilovku, až mi vytryskly slzy bolestí. Začala uvolňovat drobný sval pod šlachou, který způsoboval bolest. A já za dva týdny běhal.

Vy jste byl vždycky držák, tak proč najednou tolik neduhů?

Protože jsem se nešetřil a do všeho byl hr. Třeba desetkrát za sezonu jsem po zápase sedl do auta a jel domů do Jablonce. Měli jsme sice malou holčičku, ale stýskalo se nám. Bez němčiny jsme byli ztracení. Tak jsem dával třináct set kilometrů za dva dny a huntoval se. Tělo mi pak ukázalo, že mu ubližuju.

A co němčina?

Hned první týden jsem dostal učitelku a měl třikrát týdně hodinu. Začínali jsme od obrázků jako ve školce. To je míč, to je hřiště, to je trenér, to je gól. Po šesti sedmi měsících jsem se domluvil.

I s fotbalem se to podstatně zlepšilo.

Protože jsem to urval, prokázal výdrž, píli. To samé mi pomohlo z Jablonce do Sparty. To samé mě zdobilo v Lize mistrů. Díky tomu jsem hrál v reprezentaci. Vždycky jsem byl nastavený tak, že mě žádná rána neuzemní. Spíš jsem si říkal: Nic si neplánuj, hlavně buď připravený na cokoli.

Nač takový přístup?

Abych se pak sám na sebe mohl podívat do zrcadla a nestydět se. Jako na Euru 2000, kdy za mnou o přestávce zápasu s Francií přiletěl trenér Rada, tehdejší asistent Jozefa Chovance: Fuki, honem, rozcvičovat, jdeš na plac!

Hráli jste 1:1 a ze hry musel Petr Gabriel, který šílenou hrubkou namazal Henrymu na gól.

Copak jsem měl špekulovat, jestli se to hodí, jestli to zvládnu, co řeknou lidi. Největší zápas kariéry, proti nám mistři světa a vědomí, že nesmíme prohrát. Vletěl jsem tam a hrál tak, abych se soustředil na každou vteřinu. Nic dalšího jsem ovlivnit nemohl.

Proti Dánsku už jste nastoupil od začátku.

Ačkoli šlo jen o prestiž, protože s Francií se nakonec prohrálo, byl to strašně silný zážitek. Mohl jsem si odškrtnout další velký osobní cíl: vítězství na Euru.

Další už nepřibylo, což jste vnímal jak?

Jako zklamání. Táhlo mi na devětadvacet, v Hamburku to šlapalo, jen pozvánky z nároďáku přestaly chodit. Pod trenérem Brücknerem jsem měl jen pár štěků v přátelácích, ani gól proti Švédům mi extra nepomohl.

Čím to?

Měli jsme nabitý mančaft, vyhrávalo se, trenér neměl důvod měnit, co fungovalo. Natož aby někomu vysvětloval, proč se mu nehodí. Ale nebudu zastírat, že mě to zamrzelo. Když se Tomáš Ujfaluši nadšeně vracel vlakem z Prahy do Hamburku, vždycky mi přivezl vzkaz: Trenér tě sleduje. A já čekal, čekal a čekal.

Do kdy?

Skoro do poslední chvíle. Doufal jsem, že někdo zavolá. Že přijede asistent na zápas, podá mi ruku a poví: Máš šanci, makej dál. Jenže prd. Jak se turnaj blížil, naděje mizela. Fandil jsem poctivě na dálku, ale zůstala ve mně špetka smutku, protože jsem nechtěl reprezentační éru zakončit na čísle devatenáct. Padesát by se mi líbilo víc. (úsměv)

Vyhlášená ulice Reeperbahn. Ve vzduchu je cítit marihuana. Všude mumraj turistů a rozsvícené červené lucerničky.

Konkurence byla lepší?

Mám dojem, že trenér Brückner ty kluky znal víc. Zdeňka Grygeru i Martina Jiránka, kteří hráli na mojí pozici, vedl v jednadvacítce, měl je vyzkoušené a věřil jim. Ve finále mi neměl co vysvětlovat, ale tehdy bych rád slyšel, co mi chybí, abych na tom mohl zapracovat. Jestli neskáču dost vysoko, nekopu dost daleko. Proč jsem pro ně nebyl dost dobrý?

Jste naštvaný?

Na pana Brücknera? Chraň bůh! Jen mě to i po dvaceti letech mrzí. Portugalsko mohl být i můj splněný sen. S trochou nostalgie si říkám, že jsem tam měl být.

Dva roky poté se hrálo mistrovství světa v Německu. A Češi poprvé od rozdělení federace v akci.

Ale pro mě už sci-fi. Leda by musela nastat nějaká zdravotní kalamita, což jsem si samozřejmě nepřál. Bylo to pasé.

Stejně jako vaše účinkování v bundeslize.

Druhý moment, který bych vrátil, kdybych mohl. Do Gladbachu přišel Jupp Heynckes, legenda mezi trenéry, a při přípravě mi jasně naznačil, že nejsem a nebudu jeho první volba. I když jsem měl hodně slušná čísla.

Bylo vám jednatřicet.

No právě, proto už jsem měl mít rozum na to, abych stejnou chybu neudělal podruhé. Zase jsem si vybral snazší, takovou nefukalovskou cestu. I kvůli tomu, že dcera nastupovala do první třídy, jsem Německu zamával a šel domů. Jenže z Německa se nesmí zdrhat. Dneska bych řekl každému: Vydrž, dokud to jde! I kdybys měl slevit a hrát jen druhou ligu.

Vás lákal do třetí ligy Hoffenheim, budoucí kometa.

Ozval se mi trenér Ralf Rangnick, který tvořil tu jejich slavnou strategii: Velkoklub z vesnice. Dlouho jsme se bavili, zněl přesvědčivě. Na jak dlouho smlouva, za kolik, co by ode mě čekal. Nakonec povídá: Nenech se zmást tím, že jsme ve třetí lize, máme plán, peníze, vizi, přijdou další hráči, do dvou let jsme v bundeslize, majitel chce do Ligy mistrů.

Což se celé vyplnilo.

Jo, stačilo kývnout. Ale já se rozhodl, že se vrátím do Jablonce, takže dneska se v tom nemá cenu babrat.

Copak se neozvala Sparta?

Nerad bych, aby to vyznělo domýšlivě, ale nerozuměl jsem tomu. Byl jsem připravený máknout. Místo toho mi smlouvu nabídla Slavia, jenže to zase narazilo na moje sparťanské vyznání.

Tak jste to cítil po šesti letech v cizině?

Volal mi trenér Jarolím a nabízel krásné podmínky a tříletou smlouvu. Schválně si to zkuste spočítat: kdybych podepsal, mám se Slavií dva tituly. Ale já bych to neudělal, to s mojí sparťanskou minulostí nešlo. Jako Jablonečák bych nikdy nešel do Liberce a jako sparťan zase do Slavie.

Jenže Jablonec se nepovedl.

Průšvih. Na jednu stranu bych snad pochopil, že se nový trenér Komňacký rozhodl sázet na mladší, ale proč taková rána do vazu? Jablonec je moje město, vyhnali mě z domova. Na druhou stranu jsem ještě dostal šanci kopat první ligu v Rakousku.

A pak jste si v Jablonci za milion pořídil hospodu.

Spíš jsem zachraňoval ruinu, místní sokolovnu s přilehlým areálem. Tady jsem strávil dětství a nebylo mi lhostejné, jak to chátrá. Táta slíbil, že mi pomůže, tak jsme se do toho pustili, abych si jednou nevyčítal, že jsem to neudělal.

Nelitujete? Mohl jste být rentiér, co si užívá.

Nemůžu se jen tak válet. Spousta lidí nechápe: Proč si nesedneš na gauč a nezaložíš ruce do klína? Proč neletíš na půl roku k moři? Nemůžu, jsem pod sokolovnou podepsaný a nemůžu ji nechat padnout.

Co neminout v Hamburku? rady od Milana Fukala (část 3/3) - Hamburg Dungeon. Já tam sice nebyl, ale slyšel jsem, že je to zážitek. Skladiště přebudované na středověký žalář. Připravte se na dlouhou frontu. - Jestli jste zvyklí, že jako turisté navštívíte každou zoo, které se před vámi objeví, tak v Hamburku neváhejte. - Platen un Blomen. Pro botanickou zahradu platí totéž. - Televizní věž. Zavřeli ji, když jsem do Hamburku přicházel, otevřeli nedávno. Nahoře jsou dvě plošiny a vyhlídková terasa. Celé město máte na dlani. Kdo se bojí výšek, ať zůstane dole.

To muselo stát peněz! Všechno jste zvelebili, dole žije hospoda, nahoře bydlíte.

Nejtěžší chvíle byla při rozvodu, protože jsem musel vyplatit exmanželku. Nechal jsem jí barák a šel. A do toho covid. Ale bojuju, tohle nejde vzdát. Přestěhoval jsem se nad sokolovnu, v hospodě lezu po kolenou a uklízím, zvedám židle, dávám bacha na hygienu v kuchyni, točím pivo, papíruju a s penězi, které se prosázejí v místní sázkové pobočce, lítám každou chvíli na poštu. Zrovna nedávno jsme vzadu dodělávali zámkovou dlažbu. Fuška, když to člověk neumí.

A každý den rozvážíte obědové balíčky.

Čevabčiči, karbanátky, smažák, buchtičky se šodó. Holt už nejsem ten fotbalista, ale obyčejný kurýr s krabičkami, které pěkně voní.

Ta funkce vám nevadí?

Proč? Mám práci, jsem spokojený. Z minulosti se žít nedá.

Fotbal si ještě zahrajete?

Když mám čas, kopnu si v Kokoníně okresní přebor. Rád bych se v padesáti konečně vrátil do útoku, kde jsem jako kluk začínal, ale trenér zatím nesvolil.

Kromě toho komentujete fotbal na Nově.

To mě taky baví, protože je to okamžitá interakce. Nemusím nic moc vymýšlet. Připravím se a pak mluvím o tom, co vidím a čemu rozumím. Ale nejvíc ze všeho mě chytlo, že jsem už šest let součástí týmu osobností Real Top. Fakt si toho vážím, že jezdíme po republice, hrajeme fotbal pro radost a bez nároku na honorář získáváme peníze pro potřebné. A jako bonus jsem u toho poznal spoustu skvělých a inspirativních lidí.

Taky jste chtěl inspirovat, když jste spoluzakládal Hráčskou unii. Měla pomáhat, vzdělávat, hájit zájmy hráčů.

Mám tolik zkušeností, že bych o tom mohl napsat knížku. Vůbec jsem neváhal do toho projektu jít. Kdo taky jiný? Chtěl jsem poradit, nezištně. Proč by mladí měli opakovat stejné chyby, které jsme my dělali před pětadvaceti lety? Odcházet ven bez finanční gramotnosti, neumět cizí jazyk, nevědět, jak se pojistit. To jsou věci, které se dají řešit předem, než se stanou a zabolí vás. Už to, že jsem v Hamburku podepsal smlouvu na pět let, byl strašný kiks. Člověk vidí částku, kterou mu budou platit, protočí se mu panenky a o víc se nestará.

To by se s vaší pomocí nestalo?

Nešlo zdaleka jen o to. Nabízeli jsme rekvalifikační kurzy nebo možnosti spoření, aby hráči po kariéře měli kam sáhnout. Samozřejmě to nakonec můžou prošustrovat nebo prosázet, ale důležité je, aby ten fond existoval. Je prostě hodně zádrhelů, na které může fotbalista narazit, aniž by je znal předem. Bohužel pořád nemám dojem, že by si to zodpovědní lidé v Česku uvědomovali. Zatímco trenéři jezdí ven na stáže, manažeři studují finanční školy, na hráče se zapomíná.