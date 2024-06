Hrajte jako kluci na plácku, slyšeli od trenéra Gruzínci. Pak přepsali historii

„Upřímně si ani nepamatuju, co jsem hráčům před zápasem řekl, ale bylo to něco ve smyslu: hrajte svůj fotbal, udržte nervy, když nemáte balon a když ho máte, hrajte. Hrajte jako kdybyste byli kluci na plácku, bez přemýšlení. A to se jim povedlo,“ usmíval se po utkání trenér Willy Sagnol.

Bývalý francouzský reprezentant, mimochodem účastník finále MS 2006, trénuje gruzínskou reprezentaci od února 2021. Přes baráž ji dovedl na historicky první Euro, ale tím neskončil.

„Je těžké srovnávat hráčské úspěchy s těmi trenérskými. Teď se hlavně soustředím na další zápas na šampionátu, v tuhle chvíli je složité si vůbec uvědomit, co jsme dokázali. To přijde až s vypadnutím,“ dodal Sagnol.

Gruzíncům pomohl rychlý gól. Už ve druhé minutě se trefil Chviča Kvaracchelija po rychlé akci, která začala chybou stopera Silvy. Portugalce nepovedený úvod rozhodil, což se náramně hodilo jejich soupeři.

„Nikdo nám nevěřil, ale přesně to z nás dělá silný tým. Navzdory nízkým očekáváním zvládneme vždy překvapit,“ pravil hrdě Kvaracchelija, největší hvězda týmu.

Ale opomenout nelze ani gólmana Giorgiho Mamardašviliho, který stejně jako proti Čechům (1:1) trápil soupeřovy střelce a chytil hned několik stoprocentních šancí. A ve vší té euforii by možná zapadlo, že Georges Mikautadze, autor pojišťující branky, se celkově třetí trefou osamostatnil na čele tabulky střelců celého turnaje.

„Nelze mluvit o nejlepším hráči, byl to týmový výkon. Ukázali jsme, že opravdu umíme hrát fotbal,“ smál se Kvaracchelija. „Je to nejšťastnější den v mém životě, těžko se mi hledají další slova.“

„Když se na ně podíváte, na první pohled vidíte výborného brankáře, pak samozřejmě Kvaraccheliju, ale já musím smeknout před jejich nasazením po celý zápas. Jejich trenér odvedl skvělou práci,“ uznal trenér Roberto Martínez.

Jeho svěřencům ale srdnatý výkon soupeře nevoněl. Podobný odpor nejspíš nečekali, chtěli se akorát pohodlnou výhrou naladit na osmifinále. Takový Cristiano Ronaldo byl podrážděný prakticky od začátku.

Průměrné pozice gruzínských fotbalistů v utkání proti Portugalsku.

„Před zápasem za mnou přišel a popřál mi hodně štěstí. Tohle by mě nikdy nenapadlo, je to skvělý hráč i člověk. Když nám vyjádřil respekt, dodalo nám to sebevědomí,“ řekl na jeho adresu Kvaracchelija. „A po utkání jsem od něj dostal dres!“

V osmifinále Gruzii čeká Španělsko, které zatím předvádí dost možná nejlepší výkony na turnaji, skupinovou fází prošlo jako jediný celek se stoprocentní bilancí.

„Chováme k nim velký respekt, už jsme s nimi několikrát hráli a dobře je známe. Spolu s Portugalci patří k nejlepším týmům na světě, ale dnes jsme ukázali, že kdokoli může porazit kohokoli,“ uzavřel Kvaracchelija.

Dočká se gruzínský příběh další kapitoly se šťastným koncem?