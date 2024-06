Smolař Eura je z Česka. Třeba dá příště gól, doufá kouč a Hranáče chválil

V tu chvíli mu muselo být příšerně.

Kdekdo si navíc vybavil, že při porážce s Portugalskem (1:2) se právě od Hranáče odrazil balon do sítě při soupeřově vyrovnání. Vedle vlastence navrch u rozhodující branky po Holešově teči už nedokázal zastavit přihrávku mířící za portugalským hrdinou Conceicaem.

„Ještě není konec turnaje,“ reagoval trenér Ivan Hašek. „Máme v některých věcech trošičku smůlu, ale třeba se k nám štěstí obrátí v příštím zápase s Tureckem,“ navázal, než dostal dotaz konkrétně na Hranáče.

V prvním dějství mu při gruzínské akci spadl míč na ruku, což odhalil až videorozhodčí i díky senzoru v balonu.

„Třeba bude mít štěstí příště, třeba dá gól,“ poznamenal. „On je hráč, na kterém můžete stavět, vidíte tu kvalitu. Několikrát se to od něj blbě odrazilo, bohužel, ale takovej hráč... Myslím si, že v Česku dlouho nevydrží.“

I Hranáčovi spoluhráči mluvili podobně, třeba kolega stoper Ladislav Krejčí: „Už po Portugalcích jsem říkal, že on je pro mě silná osobnost. I hráč. Věřím, že ho to vůbec nerozhodí.“

Mladý obránce herně opět obstál. Klíčovou roli měl navíc taky v nastavení druhého poločasu.

Češi měli veliký tlak, snažili ze všech sil svou významnou převahu přetavit v obrat skóre. Mohutná ofenziva nicméně otevírá skulinky pro protiútoky a nebylo daleko k tomu, aby se nakonec psalo o české porážce.

„Já se modlil, ať to nedá. Asi jako všichni v tu chvíli,“ vydechl debutant Matěj Jurásek. „Zkoušel jsem z posledních sil běžet zpátky a doufal jsem, že to neskončí gólem,“ přidal Krejčí.

Hned tři hráči v červených dresech se totiž z ničeho nic po zblokované ráně Coufala valili od poloviny hřiště právě na Hranáče.

Plzeňský stoper, který ještě v minulé sezoně s Pardubicemi bojoval o záchranu a do reprezentace vylétl po průlomovém ročníku ve Viktorii, kde od srpna prakticky neslezl ze hřiště, se ale přesily nezalekl a vynikající poziční hrou se nenechal zcela vyšachovat.

Čakvetadze dovedl míč k šestnáctce a zleva přihrál Lobžanidzemu, proti němuž vybíhal Jindřich Staněk. Hranáč v ten moment zamířil za svého brankáře, aby zkusil zablokovat případnou střelu mířící do sítě.

Nakonec nemusel, Lobžanidze v tutovce přestřelil.

„Nejsem takovej, že bych si dával ruce přes oči. Z lavičky bylo vidět, že to jde nad,“ glosoval dechberoucí finiš střetnutí Václav Černý. „Jindra Staněk tam byl dobře a i obránci naši mu to neulehčili, od Hranyho to byla skvělá zpátečka,“ pochválil parťáky.

Nejen Hranáč si pak zhluboka oddechnul. Ve středu s Tureckem musí národní tým zvítězit a jeho stoper si jistě přeje, aby tentokrát nebyl za pecháčka.