Komu mám vlastně přát? Kore o tureckých slabinách i zmrzlém kouči Montellovi

Gökmen Kore. Vskutku povolaný expert před večerním zápasem fotbalové reprezentace na Euru proti Turecku.

„Chtěl jsem být přímo v Hamburku, ale neklapne to, mám jednání v Praze,“ zamrzí ho. „Tak se kouknu v televizi s českými kamarády. A nevím, komu budu fandit.“

Počkejte, vždyť jste pořád Turek, ne?

Jasně, ale v Česku jsem pětadvacet let. Proto si přeju, ať ze skupiny postoupí obě země. A jsem rád, že ta možnost existuje a je i docela pravděpodobná.

Dobře, ale když dá Česko gól a povede, vy budete slavit?

Asi zatleskám, ale budu mlčet a počkám si, jak to dopadne. Mám to fakt těžké, věřte mi. Srdce je rozdělené skoro přesně na půl. Z 51 procent turecké, ze 49 české. Ale upřímně, jako Turek jsem teď trochu naštvaný. A stejně to cítí skoro celá země.