Nejlepší gólman turnaje? Vousatý živel z Gruzie. Zájemci z Evropy už stojí frontu

Tmamovlasý čaroděj.

Živel a šelma na brankové čáře.

Kdo při probíhajícím mistrovství Evropy aspoň na pár minut zavadil o některý ze zápasů gruzínského nováčka, vedle nebojácného a živelného herního projevu si jistě všiml i svalnatého vousáče mezi třemi tyčemi.

Češi, jimž ve skupině při remíze 1:1 pochytal rekordních 11 střel, by mohli vyprávět. „Kdybychom Gruzii porazili, postoupíme,“ přesvědčoval trenér Ivan Hašek, který na takřka dvoumetrového chlapíka ze španělské Valencie upozorňoval dopředu.

Dobře věděl proč.

A teď se krkolomné jméno gruzínské jedničky učí celá fotbalová Evropa.

Hráč zápasu a výborný gruzínský gólman Giorgi Mamardašvili držel svůj tým a vybojoval bod proti Česku. Prohlédněte si jeho statistiky, včetně všech jedenácti zásahů.

Server uznávaného magazínu FourFourTwo dokonce během šampionátu aktualizoval i vlastní žebříček aktuálně nejlepších gólmanů světa, aby Mamardašviliho vklínil aspoň na desátou příčku.

Rodák z hlavního města Tbilisi má přitom ve třiadvaceti letech pořád celou kariéru před sebou.

Na Euru sice chytali i dva mladší (jedenadvacetiletý Nizozemec Verbruggen a dvaadvacetiletý Ukrajinec Trubin), ale k číslům, která svítí právě ze statistik Mamardašviliho, se neblíží nikdo.

Ač dostal dohromady osm branek, ve čtyřech duelech si připsal neskutečných 30 zákroků, což je o 17 (!) víc než Rumun Nita, Ital Donnarumma i Albánec Strakosha, kteří jsou v pořadí hned za ním.

Takhle si vedli brankáři Giorgi Mamardašvili (Gruzie) a Gianluigi Donnarumma (Itálie) na evropském šampionátu.

Jen ve skupině Mamardašvili zlikvidoval soupeřům 21 střel z 25 a Gruzii následně celý poločas držel i v nedělním osmifinále se Španělskem (1:4), proti kterému musel mít pochopitelně i extra motivaci.

Už třetím rokem totiž působí ve Valencii, kam jako dvacetiletý zobák původně přicházel coby bezejmenná posila do béčka a během jediné letní přípravy si nečekaně vychytal post brankáře číslo jedna v prvním týmu. Deník Marca ho následně po zásluze oslavoval jako jeden ze senzačních objevů roku a on ve výjimečných výkonech pokračuje.

Chytání má v genech, protože gólmanem byl už jeho otec Davit, později brankářský trenér. Až Mamardašvili, vychovaný domovským Dinamem Tbilisi, se ovšem skutečně vytáhl na nejvyšší úroveň.

Statistiky gruzínského brankáře Giorgiho Mamardašviliho v utkání se Španělskem.

Už před německým turnajem na něj zájemci stáli frontu, neboť za defenzivou deváté Valencie dle pokročilých dat chytil o deset jistých gólů víc než průměrný brankář španělské ligy. Taky zneškodnil tři z šesti penalt, kterým čelil, což je další pozoruhodný kousek.

Na Euru pak svou vlastní cenovku každým dalším zákrokem šponoval výš a výš. Podle zahraničních odhadů si za něj Valencie nyní klidně může poručit až 35 milionů eur, téměř 900 milionů korun. A sám Mamardašvili by se letnímu odchodu nebránil, byť má jednu podmínku: „Ať to bude kdekoli, rozhodně chci chytat!“

Proto prý ihned smetl možnost přesunu do Bayernu, kde má stále pevné místo osmatřicetiletý Němec Neuer. „Nedávalo by mi to smysl, když mají pořád toho nejlepšího,“ řekl.

Nabízí se údajně také Liverpool nebo Chelsea, velké adresy z Anglie. Kde Mamardašvili skončí?