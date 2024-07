Na Euru jsem selhal. Mbappé odhodil masku, ale perfektní příběh scházel

Když ho poprvé kameraman z pořádné blízkosti zabral, jak před zápasem prochází uličkou v útrobách, mnozí zbystřili a začali tušit. Že by to byl konečně moment, kdy Francie rozkvete? Že by se ten příběh psal skutečně tak snadno? Kapitán Kylian Mbappé totiž vykročil do semifinále se Španělskem po patnácti dnech bez ochranné obličejové masky. A vskutku ožil.