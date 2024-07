Francii chybí góly, Mbappé si zvyká na masku. Jako by měl 3D brýle, říká kouč

Tentokrát jim pomohla teč stopera Vertonghena, který nešikovně vložil stehno do střely Kola Muaniho a poslal ji proti pohybu gólmana Casteelse, čímž vstřelil už devátý vlastní gól na probíhajícím Euru.

Francii už zápas vyhrály dva, v úvodním duelu s Rakouskem po Mbappého centru do své branky zamířil Wober.

Poté zmíněná penalta proti Polsku a dál nic.

„Od začátku jsme udělali velký progres, soupeři jsou proti nám prostě opatrní. Udělali jsme všechno pro to, abychom si vytvořili šance, a měli jsme si jich víc než oni, ale hráli jsme vyčkávací hru a nespadli do jejich pasti. A to se mi líbilo!“ chválil francouzský kouč Didier Deschamps.

„Ale samozřejmě nemůžete vyhrát jen díky držení míče. Chtěl bych, abychom si vytvářeli více šancí,“ uznal.

Tým spoléhá hlavně na hvězdného Mbappého, který před šampionátem přestoupil do Realu Madrid a v reprezentaci mívá obvykle skvělá čísla. Před dvěma lety na mistrovství světa ovládl pořadí střelců s osmi góly, devětkrát se trefil i v kvalifikaci na evropský šampionát.

Jenže i on se teď viditelně trápí a nepomáhá mu ani obličejové zranění z prvního skupinového kola, když si po nárazu do soupeřova ramena zlomil nos a teď musí hrát s ochrannou maskou. Ta značně omezuje ve výhledu a schopnosti periferního vidění, což je obzvlášť protivné v pokutovém území.

Statistika očekávaných gólů Kyliana Mbappého na turnaji. Včetně osmifinále s Belgií odehrál tři zápasy.

„Zvyká si, bude lepší a lepší. Dostává se mu do očí pot a to je nepříjemné. Říká, že vidí, jako by měl na sobě 3D brýle, před ním v pořádku, ale periferní objekty spatří později,“ popisoval kouč.

Francie na Euru 2024 4 zápasy, 2 výhry, skóre 3:1 1. kolo

Rakousko – Francie 0:1 (vl. gól Wober) 2. kolo

Nizozemsko – Francie 0:0 3. kolo

Francie – Polsko 1:1 (Mbappé z pen. – Lewandowski z pen.) Osmifinále

Francie – Belgie 1:0 (vl. gól Vertonghen)

Ovšem našli byste i střelce, kteří si na neobvyklý prvek z karbonových vláken zvykli. Určitě si vzpomenete na nigerijského útočníka Osimhena z Neapole, jenž si obličejový kryt nechával dobrovolně i poté, co už ho dávno nepotřeboval. Jen tak, prostě z tradice, jako talisman.

Každopádně Mbappého maska Francii zatím moc štěstí nepřinesla. Účet The xG Philosophy na sociálních sítích sdílel zajímavost, že stříbrní medailisté z předchozího mistrovství světa dosud na Euru nastřádali hodnotu 6,98 očekávaných gólů, a to bez oné penalty, která má sama o sobě fixních 0,76.

Zjednodušeně se dá tvrdit, že podle modelů pravděpodobnosti měli soupeřům nasypat sedm gólů, přesto zatím ze hry neskórovali. Proti Belgii vyslali dokonce dvacet střel, ale jen dvě z toho mířily mezi tři tyče.

„Vlastní gól, pokud je takto tečovaný, znamená, že někdo musel střílet. Pokud to skončí v bráně, budiž. Jsou tu přece jen ty nejlepší týmy a zápasy mají vysokou intenzitu. Chtěli bychom sice víc tlačit na pilu, ale nesmí nás to psychicky svázat,“ líčil Deschamps.

S maskou hrající kapitán Francie Kylian Mbappé se snaží přejít přes Belgičana Yannicka Carrasca.

Výsledkově teď vděčí hlavně velmi dobré defenzivě, ve čtyřech utkáních inkasovali jen jednou, a to navíc z pokutového kopu, který napodruhé proměnil polský kanonýr Lewandowski.

„I když fanoušci očekávali, že postoupíme, vychutnejme si ten okamžik. Nic nepřijde lusknutím prstů. Jsme ve čtvrtfinále a to je důležitá fáze,“ upozornil Deschamps.

Ale budou dosavadní výkony stačit na to, aby Francie došla ještě dál?