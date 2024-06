Pro fotku s Ronaldem cokoli. Fanoušci opět vlezli na hřiště, čeká na ně pokuta

Málokomu se povede spatřit Ronalda z několika metrů, ještě menší skupina pak bude mít to štěstí, aby se s ní devětatřicetiletá legenda vyfotila.

Ale stojí za to kvůli tomu porušovat pravidla a kazit zážitek všem ostatním?

První fanda, který přeskočil zábrany a vydal se od postranní čáry směrem do hřiště, by vám pravděpodobně odpověděl, že ano. Ten totiž jako jediný uspěl a s mobilním telefonem v ruce pronikl v 69. minutě až k portugalské hvězdě.

V televizi jste si toho možná nevšimli, protože kameramani i režiséři mají jasné pokyny podobné obrázky neukazovat, aby výtržníci v živém vysílání nedostávali pozornost.

Šťastný dětský fanoušek se fotí s Cristianem Ronaldem.

Pětinásobný majitel Zlatého míče pak chlapci s úsměvem vyhověl a první provinilec, spíš ještě dítě, stačil zamávat tribunám, než ho pořadatelé vyvedli.

Zkoušeli to i turečtí fanoušci, kterých bylo na stadionu o dost víc než těch portugalských. „Víme, že v Německu žije hodně Turků, a věděli jsme, že budou v přesile, ale naši fanoušci byli také úžasní,“ líčil Bernardo Silva.

„Je to trochu otravné, protože se kvůli tomu přerušila hra. Ale to je prostě cena za to, že jste fotbalová hvězda. Ale jestli jsem se cítil v ohrožení? To ne,“ prohlásil.

„Je to nebezpečné,“ řekl trenér Portugalska Roberto Martínez. „Všichni milujeme fanoušky, pro které jsou hráči hvězdy. Na tom se shodneme. Ale byla to ošemetná situace. Kdyby ti příznivci neměli dobré úmysly, tak jim byli hráči vydáni napospas. Tohle by se stávat nemělo,“ dodal.

Když se ale situace s mobilním telefonem opakovala, Ronaldo už pochopení neměl a k dalšímu narušiteli se otočil zády.

Podobně reagoval i v úterý v Lipsku, když k němu po zápase s českým týmem (2:1) postupně mířila trojice výtržníků. Jednou dokonce zasahoval i jeden z členů portugalského realizačního týmu, který kličkujícího kluka v kapuci povalil na zem ještě před přibíhající pořadatelskou službou.

V útrobách stadionu pak výtržníky odváděla policie kolem autobusů obou týmů, kde už za plůtkem čekali fanoušci s VIP přístupem, zda se u nich nějaká z hvězd nezastaví.

Ještě předtím sledovali ty, kterým za vniknutí na plochu hrozí nejen vysoké pokuty, ale také doživotní zákaz vstupu na stadion. Na Euru se podobné prohřešky řeší od začátku.

V sobotu, než Portugalci definitivně vyhráli 3:0, pronikli přes řetěz pořadatelů ještě další dva zájemci o exkluzivní fotografii a chaos pokračoval i při odchodu hráčů ze hřiště. K Ronaldovi se ale i díky rychlým zásahům ostrahy už nikdo další nedostal.