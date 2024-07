Slečinko! Hérečko! Hokejisté si utahují z fotbalistů a dobývají sociální sítě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Scénka: nažhavení na zápas. Hokejista s kšiltovkou dozadu a v teplákovce: „Dneska Letňany, pojede ti tam, přirazíš ho, klička do bekhendu, vole! Zlomená stehenní kost, trošku to cejtím, dám prášek, to půjde!“ Fotbalista v legínách a růžovém tílku: „Dneska Měcholupy, tam je ten stoper hubenej, v soubojích zadeček, klička, roztáhne třísla, polochtáš! Vezmeš si uplej dres, on si tě všimne. Možná nějaká pusinka za krk, když se nebude nikdo koukat.“