Úsměv a mávat! Fotbalisté dorazili na Euro, v hotelu je vítali s vlajkami

Před hotelem Steigenberger Treudelberg za chviličku vyskákali sportovci v úzkých šedivých oblecích a na uvítanou slyšeli dlouhý aplaus.

Pravda, nebylo to až takové haló, jako když na fotbalové mistrovství Evropy v úterý dorazili úřadující šampioni z Itálie. Jakmile se jejich autobus blížil na základnu v Iserlohnu, lemovaly cestu stovky ječících fanoušků. Hráči i trenér Spalletti si ten bláznivý mumraj nadšeně natáčeli na mobily.

Čechům se ve čtvrtek po poledni tleskalo, do boje vstoupí v úterý. Asi nepřekvapí, že příjezd živě vysílala portugalská televize a že její reportér hned běžel vyzpovídat dodatečně povolaného slávistu Ševčíka, protože prvním soupeřem na šampionátu bude Cristiano Ronaldo a spol.

V pátek v devět večer turnaj vykopne zápas domácích Němců se Skoty, jejichž fanoušci v kiltech už zaplavili Mnichov a v hospůdkách si poroučí tupláky piva. Češi si na severu zatím zvykají: mimo jiné na nečekaně chladné počasí.

Zatímco většina Evropy se připravuje na tropické třicítky, v přístavu, kde Labe ústí do Severního moře, teplota padá pod patnáct stupňů a co chvíli poprchává. Také když se Češi krátce po druhé trousili z autobusu, nebe se zatáhlo a pár kapek jim za krk spadlo.

První z předních dvířek vykoukl trenér Ivan Hašek, ostatní se ukázali hned po něm. Záložník Barák táhl kufřík s vyobrazenou vlastní karikaturou a nasadil módní brýle, masér Poustka nezvykle šetřil žertíky, předseda Fousek spěchal potřást rukou řediteli a obránce Coufal kráčel k proskleným vstupním dveřím jako poslední. Uvítací delegaci zvesela zdravil: „Hello everyone!“

Chyběl jen stoper Krejčí, který místo do Německa odletěl vyjednávat o přestupu do španělské Girony. Jeho reprezentační parťáci se už zabydlovali v singl pokojích, zatímco pomocný štáb v čele s kustody čekala šichta: vytahat ze dvou autobusů a bílé dodávky všechnu bagáž.

Co si nadiktovali, to by měli Češi v nejsevernější části města najít. Objednali si i padelový kurt, který u hotelu ještě před měsícem nestál, teď svítí modře do dálky: každé přání předem splněno!

Samozřejmě nejvíc záleží na výsledcích, nicméně klidná základna bývá základem pro pohodu na dlouhých turnajích. Češi jsou na Euru poosmé za sebou a ne vždycky se do ubytování trefili.

Čeští reprezentanti míří do hotelu. Zprava útočník Patrick Schick s brankáři Jindřichem Staňkem a Vítězslavem Jarošem.

1996: hotel Marriott v anglickém Prestonu byl trefa.

2000: rodinný penzion Pavillon Du Zoute u Severního moře v belgickém Knokke? Propadák. Málo místa, špatné postele, vrzající schody.

2004: parádní pětihvězda v golfovém resortu Penha Longa u Lisabonu. Stálo to dvacet milionů.

2008: trenér Brückner si dupnul a k zápasům se tým trmácel z hotelu Royal Vital Dorint v horském Seefeldu.

2012: hráčům se líbilo, že jsou v živém centru polské Vratislavi, za roh od hotelu tajně chodili na párky.

2016: moc pěkné prostředí ve francouzském Tours, schovaný Chateau Belmont.

2021: do plánového bydlení v Edinburghu zasáhl covid.

A letos? Pohoda a klid u golfového hřiště, to vypadá nadějně.