Do konečné nominace Německa na ME se nevešel brankář Nübel

Nagelsmann chtěl původně z tréninkových důvodů mít v týmu nezvykle čtyři brankáře, nakonec se ale na poslední chvíli rozmyslel. Mimo jiné i kvůli zlepšujícímu se zdravotnímu stavu útočníka Leroye Saného.

„Už je skoro stoprocentní, ale tak to bylo i nedávno v Bayernu, kdy se pak znovu se zranil,“ vysvětlil šestatřicetiletý Nagelsmann, že místo Nübela bere o hráče do pole navíc, kdyby se Sané nestihl dát včas do pořádku.

Německo vstoupí do šampionátu 14. června utkáním proti Skotsku, poté se ve skupině střetne s Maďarskem a Švýcarskem. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem 14. července.