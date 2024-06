Rok 2008 průšvih, 2016 průšvih. 2024 vykoupení? Nastal čas pro pomstu

Ještě čtvrt hodiny před koncem vedete 2:0, zápas proti ohnivým Turkům máte pod kontrolou, ale jen si odskočíte udělat kafe a euforie se pomalu mění ve zmar.

Na konci 2:3. Češi neletí do Vídně na čtvrtfinále mistrovství Evropy, nýbrž domů. Postupují Turci.

Co hůř, o osm let později další turecká rána. Zase porážka. Zase v posledním utkání ve skupině na Euru. Tentokrát zasloužená, přesto bolela, protože se znovu balily kufry.

Teď je čas na pomstu, pánové!

Po dalších osmi letech.

Česko – Turecko ve středu od 21:00 ONLINE

Trilogie proti bílému půlměsíci s bílou pěticípou hvězdou si zaslouží úplně jinou pointu.

„Neřeším minulost, ale současnost. Já klukům věřím. Tahle parta nechce domů,“ zdůrazní trenér Ivan Hašek.

Letošní Euro je tak zašmodrchané, jako zatím žádné jiné. Protože nabobtnalo na čtyřiadvacet účastníků, do osmifinále neproplouvají jen dva nejlepší týmy z každé skupiny, jak to bylo ještě před dvanácti lety. Dál jdou i čtyři reprezentace ze třetích míst, takže se nabízelo tisíc scénářů a ještě víc spekulací.

Co komu bude stačit?

Nedomluví se mezi sebou?

O postupujících klidně může rozhodovat i počet vstřelených gólů nebo žlutých karet. V nejposlednějším případě dokonce postavení ve fotbalovém žebříčku.

Než večer Češi nastoupí do hučícího tureckého kotle v Hamburku, budou najisto vědět, že...

Porážka rovná se konec. Postoupit s jediným bodem nepůjde. Nakonec ani remíza nestačí. Vítězství = postup.

„Musíme vyhrát, ne kalkulovat,“ pravil kouč, než se leccos rozjasnilo. A teď se podržte. Není to na beton, ale jestli národní tým porazí Turecko, je praktické jisté osmifinále proti Rakousku, konkrétně 2. července v Lipsku. Zhatit by to mohla jedině výrazná výhra Gruzie proti hvězdnému Portugalsku.

Trenére, všechno nejlepší!

Nemyslete si, že hráčům nevrtaly v hlavách všechny možné varianty. Na tréninkovém stadionku v Norderstedtu v úterý před polednem vyběhli k posledním nácvikům.

Záložník Šulc se raději namazal opalovacím krémem, aby se v ostrém slunku nespálil. Zato kolegové Černý s Chorým si navlékli termotrička. Trenéru Haškovi se na začátku potleskem popřálo k svátku, protože bylo Ivana, zatím nehrající dříč Červ musel za trest udělal deset kliků s tlesknutím. Pak už to jelo. A pojede to znovu, jde o všechno.

Historická bilance s Tureckem je sice veskrze pozitivní, ovšem poslední tři zápasy se prohrály. A když přidáte detaily ke dvěma výbuchům na Euru, motivace sílí.

Vraťte jim to!

2008: taky jste si medili, jak ti Češi válí? Být zápas pod kontrolou videa, neunikne v 71. minutě krvavý faul na záložníka Poláka, který dohrával s fáčem na hlavě. Měla se kopat penalta, možná gól na 3:0 a hotovo. Místo toho v Ženevě nastal kolaps, který vyvrcholil v bláznivém závěru. Gólman Čech nikdy nezapomene, jak mu v propršeném večeru komicky vypadl lehký centr z rukavic. Bylo to 2:2, což znamenalo, že se budou kopat penalty, které určí, kdo postoupí ze skupiny. Jenže turecký kapitán Kahveci se trefil podruhé a bylo po všem. Tím pádem vyprchala jedna úžasná éra, skončil trenér Brückner.

Česko - Turecko: Nihat Kahveci dává gól

2016: nervózní turnaj s černou tečkou. Výkony nic moc, kapitán Rosický si natáhl stehenní sval, ke všemu trenér Vrba nakrknul hráče, když je hnal zpátky na hotel ze společné večeře, kterou zamluvil záložník Plašil ve fajnové restauraci v Tours. A na závěr Turecko, černá můra. Bez šance, bez nálady, bez bodu – 0:2.

A o osm let později? Co bude?

„Sakra důležitý zápas. Pro nás malé finále,“ říká záložník Václav Černý.

Zase s břitvou u krku.

Proti ohromné a fanatické přesile v hledišti.

A především s největší pravděpodobností bez zraněného útočníka Schicka, což měla být největší česká zbraň na turnaji. Gól vstřelil, zachránil remízu 1:1 s Gruzií, jenže pak si dřepl na trávník, protože mu luplo v lýtku. Má poraněný sval a dá se předpokládat, že dohrál, i kdyby se postoupilo.

Koho za Schicka? Improvizace

Kdo místo Schicka na úplný hrot? Žádný jeho fotbalový klon na soupisce není, musí se improvizovat.

Mojmír Chytil, číslo 13. Lehce nahrbený dříč. Při své předloňské premiéře v reprezentaci vstřelil Faerským ostrovům hattrick za deset minut, což byl rekord rekordů. I nový šéf Hašek očividně oceňuje jeho zavilost a práci zády k brance. Má velmi dobrý výběr místa uvnitř pokutového území, zdatný hlavičkář. Z útočníků, kteří se nabízejí, se Schickovi podobá nejvíc, ale pořád je úplně jiný.

Tomáš Chorý, číslo 19. Hodilo se v sobotu, aby se svými obřími parametry dohrál závěr utkání proti Gruzii, kdy Češi ládovali do šestnáctky jeden centr za druhým. Chorý však zůstal sedět, což si nejspíš trenéři vyčítají. Kdyby ho vyslali proti Turkům, přinejmenším by soupeře šokovali nečekaným tahem. On je buldozer, provokatér a bijec. Rány rozdává na potkání, ale zároveň umí. Za poslední dvě sezony v Plzni nasbíral jen v lize 25 gólů a 9 asistencí.

Adam Hložek, číslo 9. Ačkoli s ním trenéři šíbují a často ho posílají kamsi na křídlo, jemu pozice na špici útoku sedí nejvíc. Jenže jeho střelecká bilance v reprezentaci je bídná. Pouhé dva góly za 33 zápasů. Jen naposledy s Gruzií spálil tři šance.

Jan Kuchta, číslo 11. Pokud by pracoval stejně odhodlaně a zarputile jako při nejlepších výkonech ve Spartě, proč ne? Je dotěrný, běhavý, jediný souboj nevynechá, soupeře dráždí. Jenže během hodiny proti Portugalsku skoro nepotkal míč.

Český tým na Euru 2024

Ondřej Lingr, číslo 20. Nejméně pravděpodobná varianta. Není to čistokrevný hroťák, a hlavně si ho trenéři šetří jako žolíka. On je na nevděčnou roli až trochu alergický, protože by chtěl hrát od začátku, ale stejně se pokaždé vydá ze všech sil.

Náš tip? Na hrotu Chytil, vedle něj Kuchta. Ale rozhodnou trenéři.

Už vědí, že se musí vyhrát. Výkop 21.00. Tak šťastnou ruku, ať může tohle Euro ještě pokračovat.