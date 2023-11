POHLED: Jak se hledá energie, když vám (skoro) nikdo nevěří. A co budoucnost?

Zabalí se do vlastní bubliny a budou bojovat proti všem, kteří jim po ostudném trapasu 0:3 v Albánii přestali věřit úplně? Budou i upachtěnou penaltovou výhru 1:0 nad Faery považovat za dílčí posun ze lepším? Spolehnou se na fajn partu, ve které je jim dobře, a odstřihnou se od názorů zvenčí?

„Jsem připravený udělat ten poslední krok. Věřím, že i tým bude ve stejném rozpoložení. Všichni víme, o co nám jde. A všichni to chceme,“ kázal trenér Jaroslav Šilhavý. Zápasy v Polsku (příští pátek) a proti Moldavsku (o tři dny později v Olomouci) národní tým sotva napraví kostrbatý dojem z probíhající kvalifikace. Vždyť česká naděje žije jen kvůli tomu, že Poláci jsou v ještě hlubším bahně.

Čistě matematicky: účast na Euru je blízko. Stačí na závěr doma porazit Moldavsko. Anebo dvě remízy v případě, že Moldavsko předtím neporazí Albánii. Ale zajímá vás spíš matematika, nebo herní tvář a pohled do budoucna?

Čeští fotbalisté Tomáš Souček, Michal Sadílek a Ladislav Krejčí (zleva) se radují z proměněné penalty v utkání proti Faerským ostrovům.

Je to jen pár týdnů, co trenérský štáb musel na kobereček. Na mimořádném mítinku o Šilhavém jednala fotbalová vláda. Hlavní kouč obhajoval svou práci a v nouzi souhlasil s tím, že trenérům z kontraktů zmizí automatické prodloužení, když se na turnaj postoupí. To znamená, že realizační tým nemá nic garantováno. Mluvíme sice v teoretické rovině, nicméně ten krok znamená, že mají vlastně podmínku. Šilhavý to v úterý řešit nechtěl: „Co bude, až postoupíme, se uvidí.“

Mezitím musí najít spoustu pozitivní energie, kterou nakazí svůj tým. Problémy se přitom kupí. Po zranění Pavlenky nemá brankářskou jedničku, s mazaným záložníkem Barákem se neusmířil, sparťanský stoper Krejčí je mimo a elitní útočník Schick už zase marodí.

Trenér si navíc dovolil v nominaci vynechat Čvančaru z Mönchengladbachu. Na úkor drzého střelce pozval úplné nováčky Chorého z Plzně a Kušeje z Mladé Boleslavi.

Přesně to do té mozaiky zapadá.