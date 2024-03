ANALÝZA: Uťáplí, bez presinku, s nadějí. Co ukázali fotbalisté pod Haškem?

Nová energie

Hlavní benefit, který se ukázal v zápasech v Norsku a doma s Armény. Nejde jen o shodná vítězství 2:1, která se navíc zrodila pokaždé až výsledkovou otočkou, ale spíš o celkové vyznění. Hráče nepoložilo, když to na hřišti haprovalo. Náhradníci se neurazili, pokud nedostali dost minut. Lavička žila s těmi, kteří běhali na trávníku. To je impulz! „Všichni kluci mají srdce, to jsme za devět dní poznali,“ pravil kouč Hašek, když se po úvodním kempu loučil. Tým uvidí až za dva měsíce.

Jména pro budoucnost

Matěj Jurásek a Adam Hložek (zády) na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v Norsku.

Mladičký Matěj Jurásek na pravém křídle, Hranáč a Vlček na místech stoperů. Neokoukaní, na které nezbývalo místo pod minulým vedením, začali slibně. Snad bychom mohli do výčtu přidat i Šulce, nejlepšího střelce ligy, ale zrovna jemu se premiéra z přemíry snahy nepovedla. Víc nových jmen asi na Euru očekávat nelze. Hašek řekl: „Nominace hotová není. Musíme vybrat ty, kteří v tu chvíli budou nejlépe připravení.“ Do týmu se vrátí leda hříšníci z baru Belmondo a možná ne všichni tři.