Kluci, držím palce! Slavný házenkář Jícha o vztahu k fotbalu i euforii v Kielu

„Mrzí mě to, ale po jedenácti měsících v Německu bylo potřeba zase vypnout, odfrknout si,“ poví Filip Jícha, nejslavnější z českých házenkářů.

Být to jinak, ve středu po obědě sedne do auta, za hodinku parkuje v Hamburku a kráčí na osudový zápas s Tureckem, který rozhodne, jestli Češi půjdou dál. Kdo ví, jestli by ho víc než Češi nepoznávali místní, vždyť s Kielem vyhrál sedmkrát házenkářskou bundesligu, dvakrát dokonce Ligu mistrů. Teď kultovní klub ze severu trénuje: „Ale nemyslete si, že fotbal nesleduju. Ivan Hašek je můj kamarád. Klukům držím palce, ať to zvládnou.“