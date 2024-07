Zleva doprava! Křepčení oranžových fanoušků baví svět. Jak vzniklo?

V úterý vyráží na svůj zdivočelý pochod turnajem možná naposledy. Už juchali v Hamburku, Lipsku, Berlíně, Mnichově...Tentokrát lidé vykukují z oken a balkónů v Dortmundu, kam dorazilo takřka 80 tisíc nizozemských fanoušků. Co na tom, že řada z nich se na stadion nepodívá.

Jejich fotbalisté musí skolit Anglii, aby mohli za pět dní roztančit Berlín.

„Je skvělé mít v zádech takovou podporu. Naši fanoušci jsou prostě nejlepší,“ oceňuje obránce Stefan de Vrij, autor vyrovnávacího gólu s Tureckem. „Nejen na stadionu jsou super, sledujeme i videa, jak si turnaj užívají ve městě. Všichni víme, jak moc je jejich song populární.“

O čem je řeč?

The Journey of Links (left) 🔁 Rechts (right). It all started at the match in Sweden in '16, when we first adopted #LinksRechts. Since the Womens EURO in '17, it has become a beloved 🧡 tradition!#oranjefans #euro2024 #oranje #createhistory #snollebollekes #fanwalk #dutch pic.twitter.com/HqIcJE4slj